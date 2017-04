El Parc d'Aventura Pedraforca estrena una tirolina de 200 metres i un salt al buit

El Parc d'Aventura Pedraforca, a Saldes, està d'estrena. S'han rehabilitat les instal·lacions actuals, algunes de les quals es trobaven en mal estat, i ahir es van inaugurar dues noves atraccions: una tirolina de més de dos-cents metres de llargada i una caiguda lliure amb quickjump, des de dotze metres d'alçada. Aquesta segona fa sentir l'adrenalina a flor de pell i «tastar la sensació del salt de pont», tal com va explicar Xavier Fanlo, concessionari i encarregat de l'obra de rehabilitació del parc.



Les dues innovacions s'inclouen dins del nou circuit, anomenat Adrenalina, i que Xavier Fanlo va definir com «una atracció de primer ordre» de la qual pot gaudir tothom que tingui més de deu anys. La llarga tirolina i el salt al buit són les primeres instal·lacions d'aquest tipus al sud dels Pirineus.



Les reformes i innovacions que s'han dut a terme a l'espai es consideraven totalment necessàries per tal de mantenir la qualitat del parc i l'afluència de públic que el visita: cada any hi passen unes 5.000 persones amb ganes de caminar entre els arbres, fer equilibris entre les branques i llençar-se per les tirolines que s'hi ofereixen. Tot això, doncs, el determina com una de les atraccions turístiques més destacades de la comarca del Berguedà, segons els seus responsables.



«Cada vegada hi ha menys recursos i més gent que en necessita i s'han de buscar maneres per evitar que la gent marxi a altres llocs», assegurava Moisès Masanas, alcalde de Saldes. La mineria s'ha acabat a la comarca i, recorda, era una de les fonts de vida al territori. És per això que el turisme es considera un factor fonamental per al desenvolupament de tota aquesta zona. D'aquesta manera, el Parc d'Aventura Pedraforca es configura com un recurs econòmic que contribueix a evitar el despoblament de la zona.



Les obres de rehabilitació es van realitzar durant l'any passat i el cost total de totes aquestes reformes ha estat de 79.320 euros, que s'han dividit a parts iguals. Una meitat d'aquests diners ha estat aportada per la Diputació de Barcelona a través de les meses de concentració i l'altra, per l'empresa concessionària.



La inauguració d'ahir va permetre a tots els assistents provar les noves instal·lacions del parc i experimentar els canvis que s'hi han produït. Van ser tant grans com xics els que es van enfilar entre els arbres i van gaudir d'una estona d'aventures enmig de la natura i el bon temps.