Berga reviu el Via Crucis de Divendres Sant pels carrers del barri vell

Prop de 150 persones han renovat, aquest matí, la tradició del Via Crucis a Berga. La processó ha recorregut els carrers del barri vell en ambient de silenci mentre la ciutat començava a llevar-se.

A les 8 del matí s'ha iniciat la pregària de laudes a l'interior del temple de Santa Eulàlia. Minuts després, la comitiva ha sortit en direcció cap al carrer de la Pietat. En dues fileres, els feligresos han realitzat el recorregut habitual i fent les parades als punts indicats per escoltar les lectures del rector Marc Majà i de mossèn Josep Vila que narren les catorze estacions del camí de Jesús cap a la creu. Al centre, i presidint la comitiva, diversos portadors han dut la gran imatge de Jesucrist. La comitiva ha desfilat pels carrers Castellar del Riu, de la Pietat, de l'Om, la pujada de Santa Magdalena, el carrer Buxadé i per tornar a la plaça de Sant Pere per realitzar les darreres pregàries a dins del temple.

El Via Crucis de Divendres Sant és la darrera celebració litúrgica de Setmana Santa que es manté de portes en fora a la capital berguedana.