Es desprèn una part de la plataforma de la torre del Pavelló de Suècia de Berga

Algunes fustes de la plataforma superior de la torre del Pavelló de Suècia de Berga van desprendre's dijous de la seva estructura. La caiguda d'una part d'aquesta construcció, annexa a l'equipament cultural municipal, ha posat en alerta per les seves condicions de manteniment, tot i que els responsables municipals ja tenien constància del mal estat de la fusta, segons ha pogut saber aquest diari.



La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Berga, Mònica Garcia, va explicar a Regió7 que s'està treballant per poder reparar els desperfectes i a la vegada garantir la seguretat dels veïns. És per això que dijous, durant les primeres hores es va acordonar la zona, es va prohibir l'accés de vehicles i persones a l'espai. Posteriorment es van instal·lar tanques de protecció a l'entorn de la torre. Encara que es desconeixen els motius exactes del despreniment, tot apunta al mal estat de la fusta d'aquesta construcció. Garcia va explicar que és previst fer un manteniment de la torre, tot i que va reconèixer que les fustes estan «en males condicions».



La torre té una alçada de 12 metres i es va construir amb fustes de Noruega i Suècia. Té una base triangular i tres cares piramidals que conflueixen en un vèrtex a la part superior que no s'acaba de tancar. L'estructura té una escala interior de cargol i una d'exterior que permet accedir a la plataforma superior amb tres anelles. Aquesta plataforma serveix de mirador, des d'on es veu gran part de la ciutat.





Una torre amb història



La torre del Pavelló de Suècia va inaugurar-se el setembre del 2008 i va ser la darrera actuació que va servir per completar la recuperació del Pavelló de Suècia, iniciada el 2001. Aquest equipament va ser construït a Suècia i va ser l'estand amb què aquest país va participar a l'Exposició Universal del 1929 a Barcelona. Un cop acabat l'esdeveniment, el país escandinau el va cedir a l'Ajuntament de Barcelona perquè acollís les colònies escolars permanents que feia el consistori barceloní adreçat a les famílies amb pocs recursos. El consistori va organitzar un concurs al qual es van presentar 17 municipis catalans i es va triar Berga. El pavelló va instal·lar-se al pla de l'Alemany i va acollir la Colònia Escolar Permanent. Va ser inaugurat l'agost del 1932 pel president Francesc Macià. Mentre l'escola va ser oberta la torre va ser un observatori meteorològic. Després de la guerra civil, el pavelló i la torre es van desmantellar i no va ser fins al 2001 que es va obrir al públic reconstruït tal com era l'original.