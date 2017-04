El Berguedà és una de les comarques que acullen més esplais per Setmana Santa

Van proposar als nens un viatge en el temps fins a l'edat mitjana i ho han aconseguit a Castellar de n'Hug. Els monitors del grup d'esplai La Llar del Vent han trobat en l'entorn paisatgístic de l'alt Berguedà, a Orriols, una majestuosa casa pairal del segle XI, el lloc idoni per desenvolupar les activitats de la sortida de Setmana Santa, centrades en l'època medieval. Aquesta setmana no ha estat gens difícil veure a les contrades berguedanes agrupacions escoltes fent tot tipus d'activitats a l'aire lliure. Més de 1.500 nens i monitors hi han anat aquesta setmana, i han convertit el Berguedà en una de les àrees del país on més esplais han decidit acampar i allotjar-se en cases de colònies.





«És la primera vegada que hem anat al Berguedà i ens hi hem sentit molt a gust perquè l'entorn natural és impressionant i la casa de colònies ha estat ideal per parlar i fer activitats sobre l'edat mitjana. A més, nosaltres som de Sabadell i no és gaire lluny de la nostra ciutat», destaca Pau Recio, un dels monitors de La Llar del Vent. La majoria d'agrupacions provenen de la zona metropolitana de Barcelona, i els monitors responsables de les agrupacions consultades destaquen, precisament, la facilitat d'arribar a plena natura en poc més d'una hora d'autocar. La distància és un dels factors clau perquè els grups de colònies es fixin en el Berguedà i és l'actiu que ha permès a la comarca situar-se entre les més visitades pels esplais.





Més de quaranta agrupacions han desembarcat al Berguedà aquesta setmana amb els seus fulards i les piles carregades amb la intenció de convertir la seva estada en una aventura amb activitats a l'aire lliure. «Aquest any hi ha hagut un lleuger augment de grups respecte de la Setmana Santa de l'any passat. El bon temps ha propiciat que més grups hagin volgut fer la sortida aquests dies i el Berguedà és un dels llocs preferits de les agrupacions escoltes perquè té un entorn envejable i és relativament a prop de Barcelona», explica Xavi Torrabadella, tècnic de Joventut del Consell Comarcal del Berguedà, l'ens delegat per la Generalitat de la supervisió de les activitats. A part, considera que la presència de tants grups d'esplai a la comarca pot ajudar a potenciar el turisme de cara al futur. «Molts grups que vénen, repeteixen, i els nens guarden un bon record de les seves experiències al Berguedà i pot ser que de grans vulguin tornar sabent que aquí és un lloc on es poden fer moltes activitats a la natura», opina Torrabadella. De fet, l'entorn paisatgístic no només és un reclam per a les agrupacions escoltes, sinó que el turisme relacionat amb l'esport a l'aire lliure també ha trobat en el Berguedà un lloc on desenvolupar-se.





La Setmana Santa sol ser un punt d'arrencada de les sortides dels grups d'esplai, ja que un cop arriba l'estiu les colònies porten al Berguedà entre 7.000 i 8.000 persones. «Quan acaba el curs escolar es multipliquen per cinc, aproximadament, les xifres de monitors i nens respecte a les de la Setmana Santa», afegeix el tècnic del Consell. La majoria de grups provenen de l'àrea metropolitana de Barcelona i prefereixen, sobretot, el paisatge de l'alt Berguedà per la seva orografia muntanyosa.





Ferran Ribas, monitor de l'agrupament escolta de Barcelona Sant Ferran, explica que per Setmana Santa prefereixen fer activitats al Berguedà perquè la temperatura és més agradable que en cotes més altes, com en les comarques pirinenques, i no hi ha neu.