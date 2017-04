La Fira de Maig de Berga tindrà com a fil conductor l'economia circular

Berga escalfa motors per a una nova edició de la Fira de Maig, la mostra multisectorial de referència de Berga i de la comarca que se celebrarà els propers 30 d'abril i 1 de maig a la capital berguedana. Enguany, el fil conductor i l'eix vertebrador del certamen serà l'economia circular, segons els seus impulsors, «un eix estratègic per a la comarca però també per al desenvolupament global».



Fonts de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, que col·labora amb la fira que organitza l'Ajuntament de Berga, han recordat que «el model lineal de creixement econòmic –extreure, fabricar, consumir i llençar– en el qual s'havia confiat en el passat no ja s'ajusta a les necessitats de l'actual societat». Els experts asseguren que «molts recursos naturals són finits, i s'han de trobar noves maneres més sostenibles d'utilitzar-los». En aquest sentit, l'economia circular pretén garantir un «creixement sostenible» dels ter-ritoris mitjançant la utilització de recursos d'una manera més eficient i intel·ligent amb l'objectiu que el valor dels productes, els materials i els recursos es mantingui i circuli a l'economia durant el màxim de temps possible i reduir al mínim la generació de residus.



D'aquesta manera, a la Fira de Maig d'enguany s'aposta per potenciar aquest model. Com és habitual, a la mostra hi haurà una representació dels sectors de l'automoció, la jardineria, productors alimentaris autòctons, artesania i altres empreses i serveis del Berguedà, però l'objectiu és reivindicar les empreses i entitats que implementen sistemes d'economia circular en el seu procés productiu. Tal com recorden des de l'Agència, un dels factors de l'economia circular és l'aprofitament i reutilització de residus. És a dir, «el que per a una empresa no serveix pot ser útil per a una altra empresa per valoritzar-ho i crear un nou producte».



Tot i que el concepte d'economia circular s'ha popularitzat recentment, la seva utilització d'aquest té una llarga trajectòria. Un clar exemple d'aquest funcionament econòmic és la relació simbiòtica que existia entre l'antiga central tèrmica de Cercs i la indústria cimentera, on aquesta segona aprofitava els residus generats de la combustió del carbó, per produir ciment.



De manera complementària, a la fira també hi participaran representants institucionals i d'altres sectors, així com entitats sense ànim de lucre. Al llarg dels dos dies s'han organitzat activitats paral·leles per dinamitzar la mostra. La programació es donarà a conèixer properament.