L'Alberg de Berga aconsegueix ocupar totes les places gràcies al turisme familiar

La Setmana Santa no només ha servit per constatar que molt grups d'esplai tenen com a destí el Berguedà, sinó que la comarca també atrau un nombrós públic familiar. Vacances en Família és un programa de la Generalitat de Catalunya per fomentar les estades en albergs del país subvencionant l'allotjament tots els dies. Bona part de les famílies que dormen a l'Alberg de Berga, que és ple aquesta Setmana Santa, s'hi allotgen gràcies a aquest projecte i demostra que moltes escullen aquesta comarca de la regió central com a destinació per als seus dies d'oci.





Xavi Barceló i Lourdes Pagès, de 34 i 32 anys respectivament, s'allotgen a l'Alberg de Berga perquè buscaven un lloc tranquil per poder desconnectar amb les seves dues filles, Paula i Clàudia. És la primera vegada que visiten el Berguedà, però tenen coneguts que ja hi havien estat i per aquest motiu en tenien referències. «Ens van dir que era un bon lloc per venir en família i passar-hi uns dies perquè s'hi poden fer activitats a la natura», explica Barceló. Provenen del municipi de Serinyà (Pla de l'Estany), i tot no viure en una gran ciutat, per als dies de vacances prefereixen algun racó tranquil com el de la seva comarca.





La família Barceló-Pagès es disposava divendres a anar a l'entorn natural de Pedret a passar la tarda amb els nenes, que corrien amb bicicleta. Al matí havien anat a Santa Maria de Merlès per veure el treball que fan a al casa de Comadoca per recuperar la fauna de la comarca i ofereix als turistes visites guiades per observar fauna única dels rius i boscos de l'entorn. «No havien vingut mai a Berga i teníem ganes de descobrir el territori i la intenció és passejar i veure els indrets més importants que ofereix la natura en aquesta comarca», explica Pagès.





L'Aberg de Berga ha rebut durant la Setmana Santa 22 famílies a través del programa de la Generalitat. La directora de l'equipament, Gemma Ribolleda, explica que els turistes, majoritàriament, fan el circuit típic per descobrir la comarca. «Van a Queralt, Pedret, també a les Mines de Cercs, a Riutort, la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou, el llac de Graugés...» , indica. Ribodella assenyala que la intenció de moltes famílies és fer excursions a la muntanya en algun moment de l'estada, però un cop aquí descobreixen un ventall d'oferta turística que no sabien que existia i moltes solen repetir.





L'alberg també acull els refugiats que hi ha a Berga, però la directora assegura que hi ha poca interacció entre les persones refugiades que s'allotgen a l'equipament des de final de desembre i els turistes que vénen a passar uns dies de vacances. «Els turistes bàsicament van a voltar i vénen a aquí pels àpats i a dormir», assegura.





Per la seva banda, els gironins David Bohigas i Emma Brugué, ambdós de 40 anys, han vingut amb els seus tres fills, Adrià, Miquel i Pep. Han descobert que hi ha tot un ampli ventall de llocs per visitar i activitats per fer al Berguedà un cop ha hi han arribat. «No tindrem temps de fer-ho tot», reconeixen.