L'Escola de Mares i Pares parla sobre l'educació en la diversitat afectiva i de gènere

La diversitat afectiva i de gènere centrarà el nou taller que l'Escola de Mares i Pares de Berga ha programat per al mes d'abril. Es tracta d'una xerrada on es parlaran de reptes i estratègies per educar els infants i joves en la diversitat afectiva i de gènere.



Durant la sessió, es donaran a conèixer les eines i els recursos per treballar temes de gènere i evitar situacions de violència i de LGTBIfòbia. La formadora en diversitat afectiva i de gènere Maria Casas serà l'encarregada de conduir la sessió, que serà dimecres, 19 d'abril, a les 6 de la tarda a la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga. La xerrada és gratuïta, però les places són limitades. Per això, caldrà inscriure's prèviament, enviant un correu electrònic a l'adreça educacio@ajberga.cat o trucant al telèfon de l'Ajuntament de Berga 93 821 43 33. La propera i última sessió del projecte serà el 17 de maig. En aquesta ocasió es realitzarà un cinefòrum sobre la pel·lícula La educación prohibida i una taula rodona posterior.