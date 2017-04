L'Oficina de Turisme majoritàriament rep senderistes que volen fer excursions

L'Oficina d'Informació Turística del Berguedà està atenent aquesta Setmana Santa, sobretot, senderistes que volen fer rutes per la comarca. «Els amants de les excursions saben que aquí hi ha molts senders en un entorn paisatgístic molt agradable i per això vénen», explica Marc Montes, que atén els visitants que sol·liciten informació.





Entre dijous i divendres van passar per aquest centre d'informació turística, ubicat al costat de la C-16 i a sota el càmping Berga Resort, una quarantena de persones. El 30% han demanat per les diferents rutes que es poden fer a la comarca, i en menys mesura s'interessen pels grans atractius paisatgístics i arquitectònics, com els entorns de Pedret, els santuari de Queralt, el Pedraforca o el Tren del Ciment (de la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug), la colònia Vidal o la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou.





«Per al públic familiar a qui interessa caminar els recomanem que facin la ruta que va del castell al santuari de Queralt, i si prefereixen itineraris més durs els informem sobre els senders dels Rasos de Peguera o a les fonts de l'Adou, a Giscalreny. Els que estan més preparats volen fer rutes pel parc natural del Cadí-Moixeró», afegeix Montes.





La majoria de visitants atesos a l'Oficina d'Informació Turística del Berguedà provenen de la zona metropolitana de Barcelona, i en menor mesura d'altres comarques catalanes. També hi ha grups d'anglesos i francesos. Al centre d'informació, s'hi adrecen sobretot famílies. «Aquí vénen persones de perfils diferents, i el que fem és donar informació personalitzada, aconsellem segons les edats i els interessos dels visitants», afegeix Montes.