Una vaca i un vedell del Berguedà, els millors al concurs de raça bruna

Una vaca i el seu vedell del Berguedà han guanyat el darrer Concurs Nacional de Raça Bruna dels Pirineus, recentment disputat a Vic. Hi van participar prop de 150 caps de bestiar, en diverses categories, i procedents de totes les comarques on la raça té presència. El premi més important, el de la categoria de Gran Campió del Concurs, va ser per al Berguedà. Concretament, per una vaca i un vedell de l'explotació Vallnova-Espanholet, que una part de l'any pasturen a la Vall d'Aran, i l'altra, a Olvan, on van néixer. La comarca més premiada d'enguany va ser la Vall d'Aran.