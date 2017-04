Un llarg revés de sentències judicials des dels 90

? Als 90 el Berguedà no tenia abocador controlat comarcal. L'Ajuntament de Berga va proposar utilitzar l'abocador de Font Ollera que emprava el muncipi. Es va fer la tramitació d'acord amb la Generalitat. Però no va ser ajustada a dret. El 1994 es va aprovar el projecte de l'abocador. El propietari de Palanca va posar-hi recurs. El 1996 es va inaugurar i el mateix any el TSJC va declarar nul·la l'aprovació del projecte. La Generalitat iel Consell van recórrer. Va ser en va. Els tribunals van anul·lar l'expropiació dels terrenys afectats, la llicència d'obres i les activitats atorgades per l'Ajuntament de Berga, i ordenava la restauració dels terrenys. El 2004 va arribar la sentència del tancament definitu.