Berga fa sonar la Patum més social

Encara falten uns quants dies per a Patum, que no comença fins al 14 de juny. Tanmateix, aquest dissabte, la plaça de Sant Pere de Berga es va vestir de festa per a una cita molt especial. Per primer cop, un concert va amalgamar el projecte social d'orquestres escolars Superfilharmònics –en què participen diferents centres escolars berguedans per mitjà de l'Escola Municipal de Música de Berga–, la banda d'aquesta institució i els usuaris del centre especial de treball del Taller Coloma. Entre tots plegats eren 300 músics que van escampar guspires patumaires gràcies a una proposta formativa per posar la música a l'abast de tothom i transmetre valors com el treball en grup, el respecte pels companys i per l'instrument.

El concert va ser la cirereta del pastís de la feina feta durant el curs per dotze orquestres escolars de cinc centres (Santa Eulàlia, Sant Joan i la Vallan de Berga i les escoles de Cercs i Guardiola). I es va fer amb un sol assaig de tots els protagonistes junts per primer i únic cop abans del concert del migdia d'ahir. Amb tot, hi ha hagut un treball previ important de preparació. Ho explicava a Regió7 Josep Comellas, el cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música de Berga (EMMB). «Cadascú ha treballat durant un mes i mig cada instrument al nivell que pertoqués», llevat dels integrants de la banda, que, com deia rient, «se saben les músiques de Patum de memòria, i no és per treure'ls mèrits!», bromejava. Comellas va exposar que es van haver d´adaptar les partitures de les melodies patumaires perquè els diferents músics, de nivells, edats i capacitats diferents se les fessin seves al seu ritme. «La idea era fer un assaig obert previ al concert per veure´ns». Explicava Joan Comellas que per altres experiències, com el concert de música integradora que va tenir lloc el 2016 amb Queralt Roca i Albert Gumí i el seu grup Tirabol, quan els joves arriben a l'escenari «és una experiència per a ells estar a prop dels músics», en aquest cas els de la banda berguedana.

Superfilharmònics ja fa tres anys que treballa per posar la música a l'abast de tothom. Mestres de l'EMMB van als centres i, juntament amb l´especialista de l'escola, ensenyen música a la quitxalla. «Som tres mestres a l'aula. L'objectiu d'aquella hora és aprendre a tocar amb una orquestra. I l'instrument és l'eina per tocar-hi». No cal saber llegir una partitura, s´aprenen les melodies. «Ho han tocat tot de memòria», explicava Comellas després del concert. «És una etapa educativa en la qual han d'imitar. Cantem, toquem i, en alguns casos, ballem. Volem que visquin la música en grup. El nostre objectiu és que l'instrument sigui una eina per fer música», comentava.

D´altra banda, Jordi Sabata, director de la banda de l'EMMB, va dirigir el concert coral fruit «d'una feina molt col·lectiva». En declaracions a aquest diari, destacava que «tenim molt clar que som un servei públic que rep diners dels contribuents. En aquest sentit som conscients que l'escola no arriba a tota la ciutadania. Per tant, hem d'oferir serveis perquè tothom pugui accedir d'una manera o altra a la música».

Jordi Sabata exposava que caldrà que el projecte es consolidi per «veure quins interessos desenvolupen a partir d'aquí. Caldrà veure què passa». Sabata deia que el projecte del Superfilharmònics s'emmarca en un corrent «mundial de fer propostes per democratitzar l'accés no només a la música, sinó a la cultura».

Ahir, a la plaça de Sant Pere, «la melodia i la part potent» del concert titulat «Fem sonar la Patum», que va durar uns tres quarts d'hora, la va dur la banda de l'escola de música. La resta «s'ha sumat al ritme posant-hi les notes que poden fer ells», exposava Josep Comellas. El balanç era satisfactori. «Aquests concerts són una experiència per a tots, per a ells i per a nosaltres com a mestres i professionals que toquem en orquestres. Aquest tipus de concert té un altre registre quan veus l'emoció que els produeix la música».

Els músics participants a l´experiència i també els seus mestres van donar un toc patumaire a la vestimenta lluint mocadors i barrets de Patum.