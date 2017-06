Patum 2017: el recorregut del passacarrers de dimecres

La Patum de Berga 2017 començarà el proper 14 de juny amb el tradicional passacarrers de dimecres. La gran festa berguedana s'iniciarà a les 20:00h del vespre a la Plaça de Sant Pere i es realitzaran salts a davant dels domicilis de les autoritats locals.

En aquesta passada hi participen el Tabal, les Maces, les Guites i els Gegants Vells. El passacarrers s'acaba amb Tirabols a la plaça de Sant Joan, la pujada pel carrer Major al so de la popular melodia "Ella s'ho pensa", que s'interpreta únicament en aquest carrer i sempre de manera ininterrompuda, i més Tirabols a la plaça de Sant Pere, on acaba la festa.

Aquest és el recorregut amb els salts previstos i en honor de qui es saltaran:

1. Pl. Sant Pere (Ajuntament)

2. Pl. Sant Pere (Secretari)

3. C. Castellar del Riu (Rectoria)

4. C. Pinsania, 14 (Francesc Xavier Francàs)

5. C. Pietat, 12 (Jordi Pujals)

6. C. Buxadé, 53 -Vetlladores- (Rosalia Monroy)

7. C. Buxadé, 6 (Antònia Ortega)

8. Pl. Dr. Saló (Antoni Biarnés)

9. C. Balmes, 8 (Dolors Tous)

10. Pl. Viladomat, 11 (Ermínia Altarriba)

11. Pl. Maragall, 2 (Oriol Camps)

12. C. Torre de les Hores (Francesc Ribera)

13. Pl. Sant Francesc -Teatre Municipal- (Mònica Garcia)

14. Pl. Mn. Huch (Joan Torres)

15. C. Mn. Huch, 19 (Montse Venturós)

16. Pl. Fonts (Ramon Minoves)

17. C. Roser, 1 -Cal Gironella- (Ivan Sánchez)

18. Pl. dels Països Catalans (Pau Bessa)

19. C. Roser, 39 (Eloi Escútia)

20. C. Roser, 56 (Jordi Travé)

21. Gran Via, 23 (Jutjats)

22. Pl. Sant Joan (Tirabols)

23. Pl. Sant Pere (Tirabols)