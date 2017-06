Patum 2017: el recorregut del passacarrers de dissabte

La Patum de Berga 2017 afrontarà el proper 17 de juny el segon passacarrers de la gran festa berguedana, el de dissabte a la nit. Un dels actes amb més afluència de la Patum s'iniciarà a les 20:30h del vespre a la Plaça de Sant Pere i es realitzaran salts a davant de les places i els domicilis dels diferents administradors.

En aquesta passada hi participen el Tabal, les Maces, les Guites i els Gegants Vells. El Passacarrers s'acaba amb Tirabols a la plaça de Sant Joan, la pujada pel carrer Major al so de la popular melodia "Ella s'ho pensa", que s'interpreta únicament en aquest carrer i sempre de manera ininterrompuda, i més Tirabols a la plaça de Sant Pere, on acaba la festa.

Aquest és el recorregut amb els salts previstos i en honor de qui es saltaran:

1. Pl. Sant Pere

2. Pl. Sant Pere

3. Hospital Sant Bernabé

4. Pl. Viladomat

5. Pl. Doctor Saló

6. Placeta Ciutat

7. Pl. Sant Ramon

8. Pl. Mossèn Huch (Hernández-Sosa)

9. C. Ciutat, 23 (Sayós-Selva)

10. Pl. Forn

11. Pl. Sant Francesc

12. C. Roser, 1 (Pérez-Hernández)

13. Crta. Sant Fruitós, 7 (Puyo-Pomés)

14. Pl. Creu

15. Pl. Fonts

16. Pl. Sant Joan

17. Pl. Sant Joan (Tirabols)

18. Pl. Sant Pere (Tirabols)