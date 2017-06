La piscina de Gironella estrena un elevador per les persones amb mobilitat reduïda

L´Ajuntament de Gironella ha presentat aquest matí la nova temporada de la piscina municipal, que des d´aquest any disposarà d´un elevador hidràulic per permetre l´accés de persones amb mobilitat reduïda als vasos d´aigua. Fins ara, aquestes persones tenien l´accés adaptat a totes les instal·lacions però no podien accedir fins a l´interior de l´aigua. Amb aquesta millora, Gironella afegeix un al·licient més a unes piscines que ja són referents a la comarca per la mida, que és olímpica, i pel bon estat de conservació dels entorns i els serveis que s´hi ofereixen.

L´alcalde de Gironella, David Font, ha explicat que aquesta mesura va en la línia "fixada des de fa temps" d´"oferir igualtat d´oportunitats a tots els ciutadans de Gironella". En aquest sentit, cal recordar les intervencions per fer els passos de vianants accessibles o la posada en funcionament de l´ascensor que connecta Cal Metre amb el nucli històric.

Tal com ha explicat la regidora d´Esports de l´Ajuntament de Gironella, Maria Àngels Sallés, la nova cadira s´activarà sota demanda i se n´encarregaran els socorristes de la piscina. Un cop dins l´aigua, caldrà que l´usuari disposi d´una ajuda (familiar, amic o professional) o que disposi de l´autonomia suficient per garantir la seva seguretat. Per presentar l´aparell, s´ha desplaçat fins a les instal·lacions un usuari de la Residència Sant Roc, acompanyat per professionals de la institució, i s´ha pogut comprovar de primera mà la utilitat de la nova cadira.

El cost d´aquest aparell ha estat de 6.400 € que han comptat amb una subvenció de 4.000 € provinent de la Diputació de Barcelona.



Nova terrassa



L´Alcalde i la regidora han explicat, també, que els darrers mesos s´han dut a terme algunes millores a les instal·lacions: s´han arreglat les rajoles de les piscines que havien patit desperfectes pels canvis de temperatura durant l´hivern, s´han pintat el bar i els vestidors i s´ha ampliat la zona de terrassa del bar, que passarà a ocupar la zona de l´antiga pista de vòlei. Amb la incorporació de dues noves pistes, l´any passat, al costat del Pavelló, s´aconsegueix alliberar un nou espai dins el recinte de la piscina i incidir en la funció social d´aquest equipament. "No volem que sigui només un espai aquàtic i esportiu, volem que hi hagi ambient social", ha explicat Sallés. Aquesta mesura, juntament amb la reordenació dels espais del bar i la taquilla, farà que l´entrada a l´equipament pugui ser més fluida.



Activitats durant tot l´estiu



La regidora també ha detallat que se seguiran programant activitats dedicades als adults i als més petits durant el mes de juliol. Concretament, s´ha programat un curs d´Aquagym pels dimarts i dijous de 10 a 11, i dos cursos de natació infantil: un pels nens que no saben nedar, i un pels que necessiten millorar les habilitats aquàtiques. El primer curs es farà de dilluns a divendres de 16.00 a 16.45 h, i el segon de 17.00 a 17.45, també de dilluns a divendres. A banda, els usuaris continuaran comptant amb un servei de Bibliopiscina.

Sallés també ha destacat que la piscina compleix amb les mides de piscina olímpica, i precisament per això s´hi habilita un carril que permet, a partir de les 7 del vespre, que els nedadors hi puguin entrenar amb tranquil·litat.



Obertura i abonaments



L´obertura de la piscina serà aquest dissabte, i durant tot el dia s´hi podrà accedir gratuïtament. A la mateixa taquilla s´hi podran adquirir les entrades i abonaments, que també es poden comprar a l´Oficina d´Atenció Ciutadana de l´Ajuntament de Gironella. En el cas de les activitats aquàtiques, només serà possible formular les inscripcions a la taquilla. L´horari de la piscina es mantindrà com els anys anteriors: de 10 del matí a 8 del vespre. Com també és habitual, els usuaris de la piscina es podran acollir a diferents descomptes i tindran l´entrada gratuïta a partir de 70 anys.