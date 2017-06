Marc Vallejo, responsable de les Maces, anuncia la seva renúncia al càrrec

El responsable de la comparsa de les Maces de la Patum i membre de la colla dels Plens, Marc Vallejo, ha anunciat aquest vespre la seva renúncia al càrrec en solidaritat amb els altres tres companys expulsats.

Vallejo ha revelat que "amb tot el dolor del món, vull comunicar que deixo la comparsa dels Plens i renuncio així, per coherència, al meu càrrec. És una decisió difícil, perquè deixar les coses que t'estimes es converteix sempre en una contradicció. Deixar enrere tants bons moments viscuts sempre entristeix", comença.

Marc Vallejo ha volgut també compartir amb tots els patumaires i el poble de Berga els motius de la seva renúncia i fer-los públics. En primer lloc, en solidaritat als altres tres expulsats anteriorment de la comparsa: "em considero el quart expulsat perquè subscric totalment els valors pels quals els meus altres tres companys han estat expulsats", exposa.

El responsable de les Maces ha afegit que "comparteixo la voluntat de fer una Patum realment democràtica, participativa, horitzontal, inclusiva i igualitària com els meus companys, però s'ha creat una injustícia sense precedents de la que no en vull ser còmplice. S'ha calumniat injustament a persones que volien canviar les coses mitjançant via basada en el diàleg i democràcia", sentència.

Aquesta "injustícia" li ha propiciat un esgotament que ha acabat sense solució: "He intentat dialogar, defensar els valors esmentats, arribar a una entesa mediant des de dins a la comparsa de Plens. No he aconseguit ni un diàleg ni un replantejament dels fets. En tot moment he trobat un no-diàleg", revela.

Per últim, la situació li ha deixat una situació d'impotència irreversible: "No hem trobat en els representants del poble la solució idònia per revertir la situació i tot i haver creat unes bases útils per a un futur esperançador (com el sorteig de 152 salts) la solució no ha arribat quan era necessària", acaba.

Així mateix, Vallejo ha volgut realitzar tres exigències per encoratjar a tots els berguedans i berguedanes a seguir lluitant i implicar-se en una reforma de la Patum: