Ambient familiar per a un inici de màxima calor

Les escoles van aturar la seva activitat a mig matí i algunes empreses també. Petits i grans enfilaven cap a la plaça de Sant Pere. Calor, i més calor. Eren gairebé 3/4 de 12 i tothom buscava l'ombra. Els més previsors van aconseguir-la. La resta, no van tenir més remei que plantar-se sota el sol intens que radiava ahir al migdia a la capital berguedana.

Al punt de les 12, les campanes del rellotge de Sant Pere donaven pas als repics del tabaler, Xavier Prat, que va marcar l'inici de la festa. Al seu dar-rere, els quatre gegants, imponents, el seguien al ritme de la Marxa de la Patum interpretada pels joves de l'escola de música. Ja no hi havia marxa enrere i la Patum havia començat, com sempre, amb la tradicional passada pels carrers de la ciutat.

Calor i més calor. Una temperatura excessivament elevada -el termòmetre de la plaça marcava 33 graus a l'ombra- va fer que els patumaires suessin més que de costum. Però la calor era igual. Els berguedans tenien ganes de Patum i en un ambient familiar i local, i amb la presència de més públic infantil que als salts de la nit, els patumaires van corejar les primeres melodies.

Davant de la Dolceria Pujol, un grup de pares amb els seus fills a coll contemplaven la riuada d'adolescents que baixaven carrer Major avall. De fons, entre la multitud, ja treia el cap la geganta vella. Mentrestant, la plaça es buidava per unes hores i les terrasses dels bars s'omplien.