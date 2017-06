Berga fa palès a la Patum de lluïment el seu malestar per la normativa del foc

Guites i maces s´han afegit a la protesta de la Patum Infantil contra la normativa europea del foc. Just abans de que s'encenguessin els fuets de les maces, una nena vestida amb el mono dels membres de les maces i una altra amb la bata dels guitaires han exhibit dues pancartes reivindicatives amb el lema "No som pirotècnia, som cultura". La plaça ha donat suport a la protesta amb un aplaudiment. En el torn de les guites, les mateixes nenes han pujat amb les pancartes a sobre de les dues bèsties mentre cremaven els patumaires que hi havia avui, dijous de Corpus, a la plaça.

"La Patum Infantil, aquest any s´ha vist obligada a complir la normativa del foc. Des de la mateixa s´ha hagut d´acatar en contra de la seva voluntat una llei que perjudica de forma molt clara una festa que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO", explica a Regió7 Guillem Canal, portaveu de la Patum Infantil. A part, durant tots els dies de la festa de Corpus, hi ha un cartell al balcó d´un els habitatges annexos a l´edifici de l´Ajuntament perquè la protesta tingui més ressò amb un missatge contundent dels responsables de la Patum Infantil en què titllen de "ridícula" la normativa i expressen que els representants de l´eurocambra –que ha impulsat la legislació que regula la manipulació de pirotècnia– "no tenen ni idea de festes i tradicions".

Els salts del migdia de Corpus han estat marcats per la intensa calor. El mercuri dels termòmetres s´enfilava fins als 35 graus a l´ombra i, probablement, per aquest motiu la plaça no estava totalment plena. A la Patum de Lluïment, a més, s´ha estrenat Òscar Guijarro com a cap de colla dels Nans Vells, que és membre de la comparsa des de fa dues dècades.

Berga fa el compte enrere pels salts de la Patum Completa d´aquesta nit, que començarà a les 2/4 de 10 de la nit.