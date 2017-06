Es dupliquen les alcoholèmies positives la primera nit de Patum respecte de l'any passat

Un total de tretze conductors han donat positiu per alcoholèmia en el dispositiu que els Mossos d´Esquadra han instal·lat als accessos a Berga amb motiu de la primera nit de la Patum. D´aquests, una dotzena es corresponen amb sancions de tipus administratiu mentre que una altra ha estat denunciada per la via penal. La xifra és pràcticament el doble que la que es va registrar l´any passat, quan la policia va interceptar set conductors que anaven beguts.

Es dóna la circumstància, però, que enguany els Mossos han efectuat menys proves que el 2016; així, aquest dijous a la matinada s´han realitzat un total de 201 controls d´alcoholèmia, mentre que ara fa un any se´n van fer 223.



Es mantenen les atencions de la Creu Roja



Per la seva banda, el dispositiu de campanya de la Creu Roja mobilitzat per la Patum ha atès aquesta matinada 29 persones, exactament la mateixa xifra que el 2016.

Entre els afectat, les atencions més nombroses han sigut les que es corresponen amb ferides (5 casos) i contusions (4). També s´han registrat dos casos d´assistents que han patit cremades de tercer grau.