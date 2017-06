La majoria dels 152 afortunats del sorteig dels plens són saltadors amb experiència

La majoria de les 152 persones que han aconseguit un salt de plens aquesta Patum, gràcies al sorteig que ha fet el consistori berguedà per primer cop a la història de la festa, han saltat en alguna ocasió, tenen coneixement de com es desenvolupa aquest moment àlgid de la celebració o bé han fet d'acompanyants, segons han confirmat a Regió7 fonts municipals. Els primers saltaran avui.

Hi havia dubtes sobre el risc que podia suposar per a la seguretat de la Patum que enguany poguessin saltar persones sense experiència o, el que encara és molt pitjor: sense un acompanyant acreditat i expert coneixedor de com es desenvolupa un salt de plens, un dels moments de màxim risc de la celebració. El salt dura uns tres minuts i 100 persones salten vestides de dimonis amb 9 fuets encesos (6 al cap i 3 a la cua), amb més de 5.000 persones que les acompanyen a la plaça de Sant Pere i a la del Doctor Saló. Una situació que es repetix dos cops dijous -ja que hi ha dos salts- i diumenge.

L'acompanyant és una figura clau en un salt de plens: ve a ser un pigall, els ulls del saltador que, embotit dins de la granota i l'ajustada carota, prou feines té per respirar i moure's quan és l'hora del salt. Un bon acompanyant ha de guiar el saltador i ha d'evitar que l'aixafin i aconseguir que pugui voltar bé a la plaça. Abans, però, cal molta preparació, des del lliurament del tiquet que dóna dret a una carota, les benes per protegir el cap, els fuets per vestir la cua i, és clar: la granota.

Ahir, personal municipal va trucar una a una a totes les persones afortunades al sorteig per informar-les que els havia tocat un salt. I també per explicar-los quan han d'anar a buscar el tiquet per poder saltar. Els vals dels dos salts d'avui es podran recollir des de les 7 fins a les 9 del vespre a la taquilla de la plaça de la Ribera, a la zona de vestidors de plens, i els de diumenge, aquell mateix dia. També se'ls va demanar si tenien experiència, si havien saltat en alguna altra ocasió, i se'ls recordava la necessitat de dur un acompanyant capaç de guiar-los i ajudar-los durant el salt. Es tracta d'unes elementals mesures preventives atès que qui dóna els salts del sorteig és l'Ajuntament i la responsabilitat directa és de l'alcaldessa, Montse Venturós, que ha assumit les regnes de la colla per la pèrdua de confiança en el cap fruit de la crisi oberta a la comparsa a principi d'any.

Ahir, només hi va haver 5 persones que van renunciar als seu salts. Es donaran als inscrits a partir del darrer número d'instància que va sortir al sorteig de dimarts.



Al peu del canó



Sigui com sigui, els membres de les colla de vestidors de plens continuaran fent la tasca que han fet fins ara a l'hora de controlar el salt: comprovar que la persona que ha de saltar estigui en condicions i que porta un acompanyant experimentat, un requisit indispensable. Fonts consultades per aquest diari han explicat que compliran la seva tasca com han fet sempre i actuaran d'acord amb les normes del sentit comú a l'hora de vestir els plens.

Ahir, la plaça de la Ribera va esdevenir un dels epicentres de la festa. Al matí els operaris municipals van muntar les corones que duen al coll els plens. I a la tarda, una munió d'integrants de la colla de plens i maces (titulars i col·laboradors) treballaven per vestir els fuets i preparar les benes amb què es donen als saltadors. Així mateix es vestien les carotes lligant els 6 fuets a les banyes i col·locant-hi la vidalba corresponent. També es preparaven els fuets de les cues.

A la zona de vestidors, es respirava un ambient de treball aliè a la controvèrsia que ha generat la crisi al si de la comparsa.