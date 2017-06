Els patumaires reben les maces amb xiulets en els primers salts

La crisi de la comparsa dels plens, que ha generat polèmica durant els darrers mesos, va ser present ahir, a la plaça de Sant Pere, durant els primers salts de la passada que estrenava els actes de la Patum de nit d'enguany. Les maces van ser rebudes amb xiulets en la seva primera participació al Corpus d'aquest 2017.

Les maces, que estan integrades a la comparsa dels plens, van ser xiulades en els dos salts que van realitzar en la sortida del passacarrers d'anit. Alguns patumaires van voler mostrar, d'aquesta manera, la seva disconformitat per com s'ha gestionat la problemàtica en els darrers mesos, que va néixer arran de l'expulsió de tres membres de la comparsa el gener passat. L'ambient familiar i plàcid que es va respirar durant la passada del migdia, sense la presència de les comparses de foc, va quedar estroncat al vespre. A l'hora de tancar aquesta edició, però, la celebració transcorria amb normalitat.

Les maces, però, no van ser l'única comparsa de la festa. Com sempre, també van protagonitzar els primers salts de la passada les guites i els gegants vells, que van sortir a la plaça amb normalitat i sense cap reacció per part dels assistents. La guita grossa va fer de les seves a la barana, i la xica va fer acte de presència al seu bar preferit: La Barana. I és que tret d'aquest inici de festa més mogut del que és habitual per la xiulada a les maces, la plaça de Sant Pere presentava la típica imatge d'un dimecres de Corpus a les 8 del vespre: plena de berguedans i visitants amb ganes de Patum. Amb més calor que en edicions passades, però amb l'ambient patumaire de sempre, els presents van omplir el centre neuràlgic de la festa per donar el tret de sortida a una nit llarga que va continuar per alguns carrers de la ciutat.

Després dels dos salts a la plaça de Sant Pere, un de dedicat a l'Ajuntament, i un altre al secretari; la comparseria va enfilar cap al barri vell per continuar el recorregut previst, molt similar al d'anys anteriors, acompanyada pels músics de la Cobla Pirineu. Com marca la tradició, els salts de dimecres se celebren en honor dels representants institucionals del consistori, que des de l'any passat ja no formen part del cordó de seguretat. Els regidors, a canvi, ofereixen un petit refrigeri a tots els patumaires.