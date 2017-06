Acalorada Patum de reivindicacions

S'havia de tenir moltes ganes de Patum per saltar ahir al migdia, en els salts de lluïment. Calor sufocant. Bona part dels patumaires buscaven l'ombra, i és que el mercuri es va enfilar fins als 35 graus, i qualsevol intent d'arribar al mig de la plaça per saltar al costat de les comparses esdevenia una autèntica proesa. Al balcó de l'ajuntament, els vanos no paraven de ventar el rostre suat d'administradors i regidors. Però les protestes també van fer pujar la temperatura en els salts de lluïment. La normativa del foc i les paraules homòfobes del bisbe de Solsona, Xavier Novell, van estar en el punt de mira.

Els responsables de la Infantil es van fer escoltar quan van sortir les comparses de foc. Just abans que s'encenguessin els fuets de les maces, una nena vestida amb la granota dels membres de les maces i una altra amb la bata dels guitaires van exhibir dues pancartes reivindicatives amb el lema «No som pirotècnia, som cultura». La plaça va donar suport a la protesta amb un aplaudiment. En el torn de les guites, les mateixes nenes van pujar amb les pancartes a sobre de les dues bèsties de la festa mentre cremaven els patumaires a la plaça.

«La Patum Infantil, aquest any s'ha vist obligada a complir la normativa del foc. Hem hagut d'acatar una llei que perjudica de forma molt clara una festa que és Patrimoni de la Humanitat», explicava a Regió7 Guillem Canal, portaveu de la Patum Infantil. A part, durant tots els dies de la festa de Corpus, hi ha un cartell al balcó d'un dels habitatges annexos a l'edifici de l'ajuntament perquè la protesta tingui més ressò amb un missatge contundent dels responsables de la Patum Infantil en què titllen de «ridícula» la normativa i expressen que els representants de l'eurocambra –que ha impulsat la legislació que regula la manipulació de pirotècnia– «no tenen ni idea de festes i tradicions».

El 2015 es va aprovar una disposició de la llei que prohibeix als nens de menys de 10 anys manipular material pirotècnic, i en la Patum d'enguany la supervisió perquè es compleixi el que marca la normativa és exhaustiva. I això afecta les maces, les guites i els plens. «Estem molt agraïts a la comparseria de les maces i les guites de la Patum gran perquè han acceptat donar-nos suport perquè el nostre malestar tingui més ressò», afegia Canal.

La guita xica, a part, portava la bandera gai en defensa del col·lectiu després de les polèmiques paraules del bisbe Novell -que ahir no va presidir la missa de Corpus a Berga-, en què assenyalava que la falta de la figura paterna provoca confusió en la identitat sexual.

Un emocionat Òscar Guijarro es va estrenar com a cap de colla dels nans vells. «M'ha fet molt respecte sortir a la plaça coordinant els nans, però ha estat molt satisfactori. Val a dir que la magnífica actuació dels nans vells és una feina d'equip», deia. «Els he recomanat que beguin molta aigua per aguantar bé la calor», afegia.

La forta xiulada amb què va començar el passacarrers de dimecres, en el primer salt de maces, per la polèmica dels plens que ha marcat l'actualitat patumaire els dar-rers mesos, no va tenir una rèplica ahir al migdia. Quan van sonar les primeres notes de la música, es van sentir només alguns xiulets tímids. Els patumaires van preferir, el dia gran del Corpus berguedà, aparcar les polèmiques internes i celebrar la festa en pau.