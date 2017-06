Berga reforça les mesures de seguretat amb més controls a la plaça de la Patum

Berga va viure anit una Patum especial. Per primer cop a la història de la celebració (i aquest any ja hi ha hagut unes quantes primeres vegades), la Policia Local va controlar l´accés de motxilles i bosses a l´espai abans de l'inici de la festa.

Finalment el dispositiu que s´havia anunciat de 30 persones va ser notablement inferior, ja que no es va disposar del personal de seguretat privada que s´havia contractat a l´inici de la festa, segons van informar fonts municipals. Això va obligar a darrera hora a reformular el plantejament previst i adaptar-lo al personal disponible. En concret es va fer un únic control a la plaça del Doctor Saló, annexa a la de Sant Pere. Dos agents aturaven les persones que duien bosses grans o motxilles i en revisaven el contingut per assegurar-se que els seus propietaris no duien objectes que poguessin comprometre la seguretat de la festa. A més d'aquest dispositiu hi va haver agents de paisà fent controls de seguretat ciutadana.

Tot i que també s´havia anunciat que es prohibiria l'accés a la plaça amb motxilles, finalment el que realment es va acabar fent va ser revisar les bosses i motxilles que duien els ciutadans per tal d´evitar que hi accedissin amb objectes perillosos. En cap cas es va prohibir l´entrada amb motxilla.

L´augment dels controls s´ha adoptat per «minimitzar» els riscos que es produeixin accidents o incidents a la festa, segons va explicar la sergent en cap de la policia municipal berguedana, Fina Vizuete. L´increment de les mesures de seguretat també s´ha fet davant de l´amenaça terrorista, que és de 4 en un nivell de 5.

Una altra de les raons per aplicar aquesta mesura és que el govern vol que se salti amb més comoditat sense la molèstia que pot suposar -per al que la porta i per al que la pateix- dur una motxilla a l'esquena en un espai massificat com la plaça de Sant Pere, on en un salt normal es poden arribar a acumular 6.000 persones. Enguany, a més de la prohibició d'entrar-hi amb vidre, tampoc s'hi ha pogut accedir amb llaunes o envasos de plàstic, que poden fer relliscar quan es trepitgen durant els salts. Amb tot, abans de començar els salts, al terra de la plaça ja hi havia força llaunes i envasos plàstics aixafats.

En declaracions a Regió7, Mònica Garcia, regidora de la festa, va explicar que aquest control «és més exhaustiu que el que hi havia». La mesura no va afectar les persones que salten amb una comparsa que duen la roba amb què han de participar a la festa dins d'una motxilla. Garcia deia que «és un handicap perquè no tenim espai habilitat perquè això sigui 100% possible. Ens agradaria que amb el temps hi hagués un espai per deixar la motxilla, el mòbil la bóta». Garcia va dir que la hipòtesi d'un atemptat directe contra la Patum no es planteja però sí que els cossos de seguretat extremen les mesures perquè es tracta d'una celebració multitudinària.