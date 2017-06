La plaça de Sant Pere s'omple amb la Patum infantil completa

La plaça de Sant Pere torna a estar viva aquesta tarda. Com cada divendres de Corpus, els més petits en són els absoluts protagonistes amb els salts de la seva Patum. Amb menys calor que al matí, i amb quatre gotes de pluja que no han afectat la festa, el primer salt de plens ha acabat amb èxit. Els petits patumaires, amb il·lusió i tota l'energia acomulada en els darrers dies esperant la festa, són els encarregats de fer ballar les comparses.

Després d'haver estat escollits a través d'un concorregut sorteig i de dues setmanes d'assajos, ha arribat el dia de gaudir i lluir-se amb els balls al bellmig de la plaça. Als voltants, d'altres petits patumaires demostren que tenen ganes de Patum. És la seva Patum. Així ho han anunciat en iniciar la festa per demanar als pares i als adults presents a la plaça que els deixessin pas a les primeres files per saltar i ballar.

Amb el millor dels ambients patumaires, carregat d'innocència i de passió, els joves fan ballar les comparses al ritme de les melodies interpretades per la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, que avui amenitza la celebració.

A la zona de vestidors, tot estava a punt perquè els petits dimonis comencessin a prendre forma i després de les dues primeres tandes de Patum ha arribat un dels moments més esperats: el del salt de plens.

Al matí, la comparseria ha fet la tradicional passada

Els carrers de Berga s'han llevat amb ressaca patumaire i com cada divendres de Corpus, els més petits estan a punt per gaudir del seu dia, el de la Patum Infantil. Ja des de ben d'hora al matí, han fet la tradicional passada pels carrers de la ciutat fins arribar a la plaça de Sant Pere. Una passejada que passa desapercebuda per a molts dels berguedans que encara dormen, després de fer els salts fins a altes hores de la matinada.

Tota la comparseria de la festa infantil ha sortit de la zona esportiva per dirigir-se al centre neuràlgic de la celebració. Pel camí, ha tingut lloc un salt de maces, guites i gegants a la carretera de Sant Fruitós. També s'hi ha fet un ball de l'àliga per recordar, a Joan Rafart, qui va ser el fundador de la Patum Infantil i traspassat fa més d'un any. Les mateixes comparses, excepte l'àliga, han tornat a fer un salt a la plaça de Sant Joan després del tradicional esmorzar que han preparat els administradors de la festa. Llegeix més informació sobre la passada del matí en el següent article.