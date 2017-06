Berga fa entrega de 33 títols de Patumaire i de Patumaire d'Honor

Maria Màrquez, segona per l´esquerra, una de les homenatjades.

Maria Màrquez, segona per l´esquerra, una de les homenatjades. Clara Duarte

La Sala De Plens de l´Ajuntament de Berga s´ha tornat a omplir a vessar, com cada any, per celebrar l´entrega dels premis de Patumaire i Patumaire d´Honor a les persones que s´han implicat i han pres part, d´una manera o altra, en el desenvolupament de la Patum al llarg de deu i vint-i-cinc anys.

L´Himne de Berga ha encetat l´acte mentre les autoritats han anat entrant i s´han situat als seus llocs. Tot seguit, ha tingut lloc l´acte d´entrega per part dels regidors de l´Ajuntament de Berga; s´han repartit trenta-tres commemoracions: disset títols de Patumaire i setze títols de Patumaire d´honor, tot plegat davant els administradors dels quatre barris i els amics i familiars dels guardonats que omplien la sala.

En acabat, s´ha llegit l´acta del jurat del 43è concurs de cartells de Patum i se n´ha fet el reconeixement. Finalment, i enmig d´una forta ovació per part del públic, Jordi Camps, de l´empresa familiar Artesania Camps, ha recollit una placa commemorativa per homenatjar les més de quatre dècades que fa que l´empresa s´ocupa de la restauració i el bon manteniment de la comparseria de la Patum.

L´alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha conclòs la celebració recalcant la importància, simbòlica i de fons, que tenen aquests títols: "el més important no és el títol en sí sinó que tanta gent se´l mereixi per estimar i salvaguardar la festa. Visca Berga i Visca la Patum". I la música de l'Himne de la ciutat ha posat punt i final a l´acte.