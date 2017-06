Berga viu una concorreguda i calorosa passada de la Patum

Les maces, guites i els gegants vells senyoregen des d'aquesta tarda pels carrers i places de Berga en la darrera passada d'aquest Corpus. Puntualment a 2/4 de 8, s'han iniciat els salts a la plaça de Sant Pere enmig d'un ambient festiu. I s'han sentit alguns tímids xiulets emmarcats dins de la crisi que viu la colla de plens i maces. Han estat però d'una intensitat molt menor que la de dimecres.

La calor intensa continua sent una constant des que es va iniciar la celebració el dimecres amb temperatures màximes de fins a 35 graus. Una calor, però, que no ha espantat els visitants que omplen la ciutat per gaudir de la celebració aquest dissabte.

La passada està sent molt concorreguda i després del primer salt a la plaça de Sant Pere s'ha continuat l'itinerari previst pels carrers del barri vell l'hospital, les places i davant dels domicilis dels administradors de la festa a qui avui es dediquen els salts com és tradició. La passada finalitzarà amb els tirabols ja de matinada.

Concert de dissabte al Vall



A les 11 de la nit és previst que comenci el concert de Patum que enguany estrena ubicació: davant de la rotonda del Cap de Berga, al Vall (passeig de la Indústria) enlloc de l'Avinguda del Canal Industrial.

El cartell el formen els grups: Punkers, Love The 80's, Pepet i Marieta i Thug Life Band. A més, també hi ha programada l'actuació dels berguedans Ilegal que han estat els guanyadors del concurs de bandes musicals del concert de Patum.