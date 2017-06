Entre famosos i espurnes de foc

Berga viu la Patum més calorosa d'ençà del 2003. La plaça de Sant Pere ha esdevingut una sauna gegantina. Dijous a la nit va ser possible trobar-hi personatges com l'actor Joel Joan. Era el convidat de l'ultra atleta Núria Picas, que el setembre conduirà un programa aTV3 en què acompanyarà personatges coneguts a viure diferents aventures.

Després de pujar al Pedraforca amb l'esportista (moment que va quedar immortalitzat en fotos que van penjar a les xarxes), l'actor va poder veure la Patum des del balcó consistorial. Van compartir-lo amb la vicepresidenta Neus Munté i altres polítics com Marta Pascal i Jordi Turull, o líders d'entitats com el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, entre d'altres que van acompanyar les autoritats berguedanes encapçalades per l'alcaldessa, Montse Venturós.

Tanmateix, la sang bullia a les venes de Núria Picas i Joel Joan. Ben aviat va saltar dins de la plaça entre nans vells, gegants o la resta de la comparseria. I l'experiència va agradar a l'actor, que ho expressava amb un somriure d'orella a orella. I ho va acabar de corroborar una piulada que va fer al seu Twitter. «Ciutadans de Catalunya, això de la Patum és molt bèstia. Estan molt bojos, aquesta gent. Gràcies per tot, patumaires!». El contingut del programa enregistrat a terres berguedanes es podrà veure el setembre.

Un altre protagonista de la primera Patum completa fou el cap de les brigades municipals, Quim Mas. Al migdia ja havia encès els fuets de les maces de lluïment, atès que enguany la cap de colla és l'alcaldessa Montse Venturós. La dirigent li va cedir aquesta prerrogativa ara que, després de 28 anys treballant a les brigades municipals, es jubila. A la nit, el Quim va encendre diferents vegades les maces cofoi com un gínjol i tant va ser a baix a la plaça com a dalt del consistori comprovant que l'enllumenat (a part de custodi dels fuets, és electricista) rutllés.

El moment culminant de la nit van ser els salts de plens. Va ser el primer en què 76 persones van poder saltar gràcies als tiquets aconseguits en un sorteig promogut pel consistori per fer més participada la festa. El primer salt va anar rodó del principi al final. El segon salt es va haver d'aturar a mig fer perquè una noia va caure i va haver de ser evacuada a l'hospital. Tant al primer com al segon salt tothom qui era a plaça va voler captar amb els mòbils la màgia d'un moment únic.