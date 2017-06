Els primers salts desperten Berga

Només feia unes hores que els darrers tirabols havien sonat a la plaça de Sant Pere i molts berguedans encara dormien, però com cada divendres de Corpus els petits patumaires estaven a punt per gaudir del seu dia. Ja des de les 9 del matí, mentre la ciutat començava a despertar-se, els participants a les comparses de la Patum Infantil van protagonitzar la passada per alguns carrers de la capital. Una passejada que va desenvolupar-se, com ja és habitual, amb molta tranquil·litat i de manera desapercebuda per als que encara eren al llit.

Tota la comparseria de la festa infantil va sortir de la zona esportiva per dirigir-se al centre neuràlgic de la celebració. Pel camí, a la car-retera de Sant Fruitós, va tenir lloc un salt de maces, guites i gegants. També va ballar l'àliga per recordar Joan Rafart, que va ser el fundador de la Patum Infantil i va morir fa més d'un any. Les mateixes comparses, excepte l'àliga, van tornar a fer un salt a la plaça de Sant Joan després del tradicional esmorzar que els havien preparat els administradors de la festa.

La imatgeria, els administradors, les nenes i els nens de la palma i la safata, i la banda de l'escola de música van dirigir-se fins a la plaça de Sant Pere. Després de l'ofici al temple de Santa Eulàlia, va iniciar-se la Patum de lluïment, una de les més càlides dels darrers anys.

La passada va tenir la presència d'agents dels Mossos d'Esquadra. No perquè hi hagués cap incident, sinó perquè, juntament amb alguns malalts d'Alzheimer, van protagonitzar una de les fotografies que il·lustraran el calendari del 2018 que edita l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Catalunya amb la col·laboració del cos policial. Al llarg del matí van realitzar-se la fotografia aprofitant la presència de les comparses de la festa infantil.