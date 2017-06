Berga vibra amb els darrers salts d'una Patum marcada per la calor intensa

Després de cinc dies d'intenses festa a Berga, avui, la ciutat s'acomiadarà d'una nova edició de la Patum. Els salts d'aquesta nit posen punt i final a la celebració que enguany ha estat marcada per la calor intensa.

Després del primer intent fallit de dijous, avui sí, els accessos de la plaça tenen la presència d'agents de seguretat que han realitzat el control de motxilles i bosses de les persones que entraven a l'emplaçament. Els agents s'han assegurat que els patumaires no accedissin a la festa amb objectes perillosos, com per exemple, envasos de vidre

Pels volts de les 9 del vespre la plaça ja presentava l'ambient patumaire característic previ a l'inici dels salts. A 2/4 de 10, al so de les campanes de Sant Pere i els repics del tabal, la festa ha donat el tret de sortida als darrers instants d'enguany.

El balcó ple d'autoritats locals, amb la presència especial del diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, i el conseller de Sanitat, Toni Comín, s'ha posat dempeus per cantar l'himne de Catalunya que ha marcat l'inici, com ha passat en els darrers anys. Els crits d'independència han sonat per tota la plaça.

Seguidament les primeres comparses han fet acte de presència a la plaça per començar-se a acomiadar dels patumaires.

El segon salt de plens també ha acabat amb èxit, passades les tres de la matinada, amb els tradicionals tirabols que han posat el punt i final a una Patum intensa i calorosa.