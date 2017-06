La piscina de Gironella estrena un elevador per a persones amb mobilitat reduïda

La piscina municipal de Gironella disposa des d'ahir d'un elevador hidràulic per facilitar l'accés de persones amb mobilitat reduïda als vasos d'aigua. Fins ara, aquestes persones tenien l'accés adaptat a totes les instal·lacions però no podien arribar a ficar-se dins de l'aigua.

En la presentació de la temporada i de l'elevador, l'alcalde de Gironella, David Font, va explicar que aquesta acció pretén «oferir igualtat d'oportunitats a tots els ciutadans de Gironella». Va posar com a exemple les intervencions per fer els passos de vianants accessibles o la posada en funcionament de l'ascensor que connecta Cal Metre amb el nucli històric.

Per la seva banda, la regidora d'Esports, Maria Àngels Sallés, va explicar que la nova cadira s'activarà sota demanda i se n'encarregaran els socorristes de la piscina. Un cop dins l'aigua, caldrà que l'usuari disposi d'una ajuda (familiar, d'amics o professionals) o que disposi d'autonomia suficient per garantir la seva seguretat. El cost d'aquest aparell ha estat de 6.400 euros, dels quals la Diputació hi ha posat una ajuda de 4.000 euros.

Nova terrassa



En els darrers mesos s'han dut a terme diferents millores a les instal·lacions perquè estiguesisn a punt ara, en l'inici de la temporada. S'han arreglat les rajoles de les piscines que havien tingut desperfectes pels canvis de temperatura durant l'hivern, s'ha pintat el bar i els vestidors i s'ha ampliat la zona de terrassa del bar, que passarà a ocupar la zona de l'antiga pista de voleibol. També s'ha fet una reordenació dels espais del bar i la taquilla per tal que l'entrada a l'equipament pugui ser més fluida.

A partir del juliol s'iniciarà tot un programa d'activitats. I com que la piscina fa mides olímpiques, a les 7 del vespre s'hi habilitarà un carril que permetrà que els nedadors hi puguin entrenar-se amb tranquil·litat.