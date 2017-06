Puig-reig ofereix Wi-Fi gratuït a les piscines

Aquest any, l'Ajuntament de Puig-reig ofereix Wi-Fi gratuït als usurais del recinte municipal de les piscines. Aquesta és una de les novetats de la temporada, però no l'única. El consistori ha dotat l'espai d'un elevador hidràulic. Aquesta nova cadira permetrà l'accessibilitat a la piscina de les persones que no puguin baixar escales o que tinguin problemes de mobilitat reduïda.

D'altra banada, el consistori ha dut a terme diferents reformes com canviar «algunes rajoles trencades i petites millores de manteniment de les instal·lacions», segons fonts municipals.

Aquest estiu tornen les activitats dedicades als adults i als més petits durant el mes de juliol. S'ha programat un curs de natació infantil, per a infants a partir de 4 anys. El curs serà els dilluns, dimecres i divendres de 2/4 de 4 a 1/4 de 5. Cada dijous hi haurà balls en línia de les 8 a les 10 de la nit, i els divendres de 3/4 de 9 a 2/4 de 10, zumba. A banda, els usuaris continuaran disposant d'un servei de bibliopiscina.

Pel que fa a l'horari de la piscina es mantindrà el mateix dels anys anteriors: de 10 del matí a 8 del vespre i tancarà les portes al mes de setembre en funció del temps.

Pel que fa als preus, els menors de 4 anys poden entrar-hi gratuïtament si un dels pares és soci o va acompanyat d'un adult que hagi pagat l'entrada. Els abonaments infantils de 15 dies costen 15 euros, els d'adults, 20, i els de jubilats, 18. Si l'abonament és mensual val 25 euros l'infantil, 35 el d'adults i el mateix preu per a les persones jubilades.