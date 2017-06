Xocolata universal amb segell berguedà

Per què tots els fabricants de xocolata alerten a l'etiqueta que el producte pot contenir traces de fruits secs? -es pregunta Montse Roset. Cansada de buscar, per tot el país i sense èxit, un elaborador de xocolata que garanteixi un procés de producció apte per a al·lèrgics als fruits secs, ha optat per impulsar la seva pròpia xocolata sota la marca Xocomon. La casserrenca -resident a Badalona des de fa uns anys- ha convertit en oportunitat els entrebancs que pateix la seva filla Clàudia, multial·lèrgica des de ben petita.

«La Clàudia ha tingut problemes al·lèrgics des del naixement, primer a la proteïna de la llet de vaca, i als dos anys va patir un xoc anafilàctic amb una nou», explica Roset. «A mesura que s'ha anat fent gran, algunes al·lèrgies li han desaparegut, però la dels fruits secs, no. Nosaltres hem intentat que tingui una vida normal i corrent, que pugui anar a festes i de colònies tranquil·la, que a l'escola no se senti diferent i que puguem anar a sopar a fora», afegeix.

No obstant això, assegura que «sempre sorgeixen dificultats pel camí». Una de les principals demandes de la Clàudia era poder menjar xocolata. La seva mare assegura que ha mogut cel i terra per trobar una marca apta per a la seva filla que no contingui traces de fruits secs. «Sabem que en molts casos únicament n'alerten per prevenció, però no podem jugar cada dia a la ruleta russa i esperar a veure si la nena reacciona malament o no», destaca.

Roset, que s'ha dedicat al món de la seguretat alimentària, ha fet un cop de cap i amb el suport de la família ha impulsat una nova activitat comercial omplint un buit de mercat que molta gent trobava a faltar: elaborar i vendre la primera xocolata artesana, de qualitat, a nivell industrial apta per a al·lèrgics. «Hem trobat una empresa de Bèlgica que ens ven xocolata a peces de 5 quilos que nosaltres, a través d'un xocolater, transformem en rajoles petites, certifiquem que no conté traces i després les comercialitzem». Roset detalla que, de moment, té a la venda una xocolata amb llet sense traces de fruits secs, ni gluten, ni ou, ni colorants, ni altres productes que provoquen al·lèrgies. A més a més, també ofereixen xocolata negra amb el 55% de cacau. Properament, tenen entre mans elaborar nous productes com ous de xocolata amb regals a dins (els típics Kinder), calendaris d'advent o mones de Pasqua.

Fa quatre mesos que han començat a vendre per Internet a través de www.xocomon.com i envien comandes arreu de l'estat i també a Europa. De manera física, les xocolates es poden comprar a la Dolceria Pujol de Berga i a la farmàcia de Casserres, tot i que treballa per ampliar els punts de venda properament. També participa en mostres especialitzades, com la fira Ambsense de Berga.



Un projecte pedagògic



Més enllà dels productes, la casserrenca ha creat un món imaginari, el de Xocomon, que pretén ser una eina pedagògica per a la societat. «Volem explicar que cada cop hi ha més persones al·lèrgiques i fer entendre que hi ha molta feina a fer des de les empreses alimentàries, els elaboradors, els restaurants...», diu. «Per a molts encara és un tema tabú i hi ha moltes persones que surten a sopar a fora i han de donar explicacions de per què no poden menjar un determinat aliment», destaca. És per això que a través del portal web i de diversos productes que espera comercialitzar continuarà fent pedagogia per normalitzar la vida dels al·lèrgics.

Per a Roset l'aposta ha estat tot un repte, però es mostra satisfeta d'haver seguit el camí. «La meva filla pot menjar xocolata i molta gent que no podia, també», clou.