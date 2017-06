Berga tanca amb bon gust de boca una Patum més transparent i oberta

«La valoració global de la Patum és molt bona, hi ha hagut poques incidències i la gent ha pogut gaudir de la festa i fer uns bons salts». Amb aquestes paraules valorava Mònica Gracia, la regidora de la Patum, el desenvolupament de la celebració.

Pel que fa a una de les principals novetats d'enguany, el sorteig de 152 dels 400 salts de plens, la regidora assegurava que «ha anat molt bé. S'ha vist que és una bona manera de repartir-los». La gran majoria de les 152 persones a qui va tocar van poder saltar i els salts dels que no ho van poder fer per imprevistos o malaltia es van poder donar a d'altres ciutadans. Hi va haver «molt pocs casos, uns cinc», de persones que no duien acompanyant i el govern els en va buscar entre les persones que habitualment ja es dediquen a fer aquesta tasca.

La regidora va destacar que després de veure com funciona el sorteig dels salts i constatar que és una bona fórmula que no implica més riscos per a la seguretat de festa «a partir d'ara ens podrem plantejar» com es fa de cara a properes edicions.

La regidora de Patum també va fer ressaltar especialment el canvi de format del concert de barraques de divendres al vespre, que es feia a la zona de l'avinguda del Canal. Enguany es van programar diferents activitats festives en places del barri vell que van tenir una bona resposta del públic. «Ha anat molt bé, hi ha hagut una oferta variada per a tot tipus de persones». Pel que fa al canvi d'ubicació del concert de dissabte al Vall, ha fer el públic fos més heterogeni.

D'altra banda, una de les veus que s'han pronunciat sobre els canvis que ha introduït enguany el consistori a la festa ha estat Josep Maria Badia, alcalde de Berga del 1999 al 2003 per CiU. «Felicitats l'Ajuntament pels canvis democratitzadors de la Patum, i pel seu èxit. Això només es podia fer des de la valentia d'un equip jove», ha escrit al seu perfil de Facebook l'exalcalde berguedà.