Els deu moments inoblidables de la Patum 2017

La Patum 2017 ja ha passat a la història. Però les experiències acumulades segueixen ben vives en la memòria dels patumaires. És per aquest motiu que Regió7 s'ha proposat fer un repàs als 10 temes més rellevants que ens ha deixat la gran festa berguedana. Històries personals, superació, salts especials, novetats, reivindicacions i molta calor. Aquests són els diferents aspectes de la Patum 2017 que recordarem per sempre:

1. La Patum de la Llar, sempre especial

El pati de l'escola d'educació especial Llar Santa Maria de Queralt de Berga es va tornar a omplir. Com cada dimarts abans de Patum, una cinquantena d'alumnes del centre i usuaris del Taller Coloma van protagonitzar la seva particular Patum. Desenes de persones no es van voler perdre aquesta cita que, any rere any, agafa més rellevància dins dels actes previs a la festa.



Diferents fotògrafs locals van captar les imatges més especials de la festa de la Llar i les hem agrupat en una galeria de fotos senzillament espectacular.

2. Primers salts amb xiulada a les Maces

L'inici del passacarrers de dimecres al vespre sempre és un moment especial. Després d'un any d'espera, la música comença a sonar. Els patumaires però, van rebre aquest 2017 a les maces entre xiulets. Els dos primers salts que la comparsa va realitzar a la plaça de Sant Pere en la sortida del passacarrers van estar protagonitzats per les xiulades que els van dedicar alguns dels assistents a la plaça. Sembla que la polèmica dels Plens, comparsa de la qual també formen part les maces, encara cueja i alguns patumaires van mostrar la seva disconformitat en com s'ha gestionat la problemàtica. Un cop finalitzats els salts inicials, la festa va continuar amb total normalitat.

3. Maria Màrquez, la Patum de la superació

Maria Márquez Sala (Berga, 1973) va rebre a la sala de plens del consistori berguedà, un dels disset títols de patumaire que es van lliurar enguany. El seu, però, no és un diploma qualsevol. Suposa el reconeixement a una persona que ha hagut d'esforçar-se com ningú per fer coses que a la resta no li costa tant com a ella. La Maria pateix la síndrome d'Apert, una malaltia de les anomenades rares, que es dóna en un de cada 200.000 naixements. Presenta malformacions de cara, mans i peus i al llarg dels seu 43 anys s'ha hagut de sotmetre a 13 operacions a causa de la seva malaltia. «Tot i les mancances, té un esperit de superació que et fa posar la pell de gallina», explica la seva mare, Montse Sala.

Per les venes de la Maria corre pólvora patumaire, un llegat dels pares, la Montse i el Miquel. «La Patum li ha agradat molt sempre» i ja des que era petita l'ha viscut a la plaça. El primer dia, dimecres a la passada de migdia, «ha de ser allà» per veure com surt el tabal i convida la ciutadania a participar-hi amb els gegants.

Ella toca el tabal amb les seves manetes de fusta perquè les seves mans no podrien agafar les del tabal, ja que són massa grans per als seus dits. La Maria té unes manetes pròpies, les del seu tabal fet a mida pel fuster berguedà i patumaire Jordi Camps. Es tracta d'un regal que li van fer un any per Reis a casa.

4. Els afortunats del sorteig salten els plens

Montse Guiu tenia els nervis a flor de pell just abans que els llums s'apaguessin i la plaça de Sant Pere es convertís en un infern. Viu a Manresa i dijous va saltar de ple per primer cop gràcies als tiquets que aquest any ha sortejat l'Ajuntament de Berga. Al costat tenia el seu marit, el manresà Marc Montoya, que s'estrenava com a acompanyant de ple i també estava nerviós per guiar bé la seva parella per la plaça i evitar qualsevol incidència durant el sempre espectacular salt de plens. Els va quedar molt clar que la tasca de l'acompanyant és fonamental. Les primeres guspires d'amor de la parella van saltar fa onze anys, quan es van conèixer, precisament, a la Patum.

Els llums es van apagar i va viure com a ple un dels moments més culminants del Corpus berguedà. Una autèntica prova de resistència envoltada de guspires i de l'emoció inefable dels plens. A part de la seva parella, tres amics la seguien i la protegien de les empentes i l'allau de persones mentre el foc conqueria la plaça de Sant Pere en gairebé quatre minuts infernals que dura el salt. «Vaig comprovar que quan estàs fent de ple no t'assabentes gens del que passa al voltant. En el segon salt de dijous es va aturar la música perquè una persona va caure i no vaig veure en cap moment la bengala vermella que obliga a quedar-se tothom al seu lloc», explica. Tots l'animaven i podia sentir com cridaven que ho estava fent bé. Un cop el salt va acabar, el seu company estava eufòric. «S'ho ha passat realment bé».

5. Una Patum Infantil amb reivindicació

Ningú s'imagina el divendres de Corpus sense els petits patumaires com a protagonistes. Els infants van tornar a fer-se seva la plaça de Sant Pere. I com és habitual, els encarregats de fer-la ballar van ser prop de dos centenars de nens que han estat assajant durant les darreres setmanes perquè tot sortís a la perfecció. A les 5 de la tarda començava puntualment el primer dels salts de la Patum completa dels més menuts. La calor no hi va faltar, tot i que amb menys presència que durant la festa de lluïment. El que sí que es va mantenir amb intensitat va ser el to reivindicatiu que enguany va agafar la festa infantil ja des de l'inici dels assajos.

6. L'última Patum de Quim Mas

Els membres de l'Associació de la Patum Infantil reclamen una excepció en l'aplicació de la normativa del foc que. Enguany, l'entitat no ha tingut més remei que aplicar amb rigor la Disposició Addicional Sisena del Reial Decret 989/2015, que ha afectat en el repartiment dels salts entre els infants que no arribaven als 10 anys. Tots els membres de les comparses de les maces, les guites i els plens tenien com a mínim aquesta edat., va dir Montaner.

El foc és un element indestriable de la Patum. I el custodi de la pólvora patumaire és Quim Mas, el veterà cap de les brigades municipals. El seu és un exemple que la festa només és possible gràcies al treball sovint callat i anònim de desenes de persones. Quim Mas viu la celebració enganxat a un telèfon mòbil que sona incansablement. Esbufega, s'atabala però procura que no se li esborri de la cara el seu perenne somriure. Hi ha mil i un detalls per supervisar, milions de coses per fer i moltes passen per les seves mans, com la pirotècnia patumaire.

Enguany el Quim es jubila. Per aquest motiu tota la gestió relacionada amb els fuets l'ha ensenyat a David Solís, un company de les brigades que n'assumirà la responsabilitat. Aquesta va ser la darrera Patum de Quim Mas com a treballador de l'Ajuntament. «Ho estic vivint més intensament que mai... cada cop costa més de travessar», diu somrient. Hi ha molts caps per lligar. «Aquesta és una feina més de les que no es veuen però que s'han de fer». I ell estarà al peu del canó fins al 23 de juny.

7. Dissabte, una rapidesa en els salts poc normal

Berga i dissabte de Corpus és sinònim de carres i places plens a vessar. Però aquest any, la rapidesa en els salts va ser un tret distintiu de dissabte. La darrera passada del Corpus d'enguany va ser massiva. Dissabte és el dia que la ciutat rep una autèntica allau de visitants delerosos de festa. I no només els dels pobles de la comarca o poblacions veïnes, sinó de diferents punts del país. El resultat: una autèntica marea humana en moviment participant als salts de la passada en un ambient festiu i de gatzara ciutadana. Però Berga també va aplegar molta gent que va gaudir de l'ambient del Vall, farcit d'atraccions, que atrauen un públic familiar, o els que prefereixen fer un mos o el got a les parades de menjar i beure, a les food trucks, o a les terrasses plenes a vessar.

Enguany els salts es van desenvolupar amb més rapidesa. La regidora de la festa, Mònica Garcia, va explicar que s'havia demanat als patumaires que la passada fos més àgil per evitar les llargues esperes que es produeixen entre els salts de les diferents comparses i evitar així que la festa acabi molt tard. Dimecres ja es va acabar més d'hora que altres anys.

8. Els darrers salts d'una Patum marcada per la calor

Després de cinc dies d'intenses festa a Berga, la ciutat es va acomiadar diumenge d'una nova edició de la Patum. Els salts van posar punt i final a la celebració que enguany va estar marcada per la calor intensa. Després del primer intent fallit de dijous, diumenge els accessos de la plaça van tenir la presència d'agents de seguretat que van realitzar el control de motxilles i bosses de les persones que entraven a l'emplaçament.

Pels volts de les 9 del vespre la plaça ja presentava l'ambient patumaire característic previ a l'inici dels salts. A 2/4 de 10, al so de les campanes de Sant Pere i els repics del tabal, la festa va donar el tret de sortida als darrers instants de la festa. El balcó ple d'autoritats locals, amb la presència especial del diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, i el conseller de Sanitat, Toni Comín, es va posar dempeus per cantar l'himne de Catalunya. Els crits d'independència van sonar per tota la plaça.

La Patum 2017 va posar punt i final passades les tres de la matinada, amb els tradicionals tirabols que van tancar una Patum intensa i molt calorosa.

9. El salt de plens de Jordi Sánchez

El president de l'Assemblea Nacional Catalana Jordi Sánchez va ser diumenge a la nit un més dels participants que van prendre part en el segon salt de plens de la darrera Patum de l'any. En la seva experiència patumaire, Sánchez va estar acompanyat pel berguedà David Lafuente i el van vestir Antolí Barra i Toni Vila.

En declaracions a Regió 7 Jordi Sánchez va explicar que l'any passat va comentar a la gent de l'assemblea de Berga de l'ANC que li agradaria provar-ho. I aquest any va tenir l'oportunitat d'experimentar un dels moments àlgids de la festa.

10. La Patum, en 360º

Amb ganes de donar a conèixer el funcionament, la rauxa, la passió i el sentiment, que desperta la Patum d'una forma innovadora, global i fidel, un jove berguedà, Gerard Esteban, va iniciar un nou projecte de vídeos a Youtube l'any 2014 que ara fa un pas més en oferir imatges en 360 graus de la festa dins les quals l'usuari pot mirar en totes direccions.

Aprofitant les possibilitats que ofereixen les noves càmeres de filmació en 360 graus, i la preparació de les xarxes socials per emetre aquest tipus de vídeos, en aquesta Patum del 2017 tothom pot veure així diversos salts de Patum com si estigués al vell mig de la festa.

Per veure el resultat només cal un mòbil que tingui l´aplicació de Youtube actualitzada o un ordinador amb accés a internet. També es poden veure aquest vídeos amb ulleres 3D. Trobareu tots els vídeos en aquest enllaç.