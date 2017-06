Només el 2,2% d'un total de 3.004 proves d'alcoholèmia dóna positiu

Els Mossos d'Esquadra han fet un total de 3.004 proves d'alcoholèmia de les quals només el 2,2% (66) van donar positiu durant els 5 dies que ha durat la Patum, segons van informar ahir fonts dels Mossos d'Esquadra. Hi va haver 61denúncies per alcoholèmies administratives, 5 positius per consum de drogues i 5 conductors denunciats penalment per conduir amb una taxa d'alcoholèmia penal.

S'han realitzat un total de 16 controls de drogo-alcoholèmia. Durant aquests cinc dies de dispositiu no s'ha enregistrat cap accident. Els Mossos han fet nombrosos controls als accessos de Berga i han aixecat 29 denúncies administratives per la Llei 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana.