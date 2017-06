El Berguedà fomenta l'esperit emprenedor amb una nova escola d'estiu

Continuar mantenint els lligams amb el territori, fer activitats en col·laboració amb altres institucions i fomentar l'esperit emprenedor són la base de la nova edició de l'Escola d'Estiu per Persones Emprenedores, que enguany arriba a la novena edició, i que se celebrarà a la ciutat de Berga del 3 al 14 juliol, coorganitzada des de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà i la Cambra de Comerç.

L'Escola d'Estiu per Persones Emprenedores és un cicle de formació intensiu que té per objectiu difondre l´esperit emprenedor i capacitar als joves en la creació d'idees i el procés emprenedor, en el qual es treballen tots els àmbits relacionats: des del generació de la idea fins a la posada en marxa del projecte, passant per les habilitats personals, la creativitat, els recursos o les primeres passes del negoci, entre d´altres.

Així, aquest cicle formatiu gratuït pretén acollir a tots els joves dinàmics, proactius i emprenedors que hagin finalitzat els estudis o estan en els últims cursos tant universitaris com de formació professional, però també, a empresaris individuals de recent creació, o a tota aquella persona amb ganes d'aprendre a emprendre.

L'Escola d´Estiu per Persones Emprenedores es basa en una vessant teòrica i pràctica, i comptarà amb experiències reals i innovadores d'emprenedors, per tal que els assistents siguin conscients del que implica crear un negoci. Per això, la majoria de professors són docents que actualment exerceixen en universitats i escoles de negoci, però que a més han viscut la seva pròpia experiència com a emprenedors. D'aquesta manera, s'ofereix una formació molt pràctica i actualitzada amb classes dinàmiques i participatives en les quals es desenvolupa el procés ideal per aplicar tot allò que han après en els seus projectes. També comptem amb professionals experts de la banca, en aquest cas del BBVA, entitat col.laboradora, amb una ponència en la sessió dels recursos econòmics i com presentar un projecte per aconseguir finançament.

A més a més, enguany com a novetat, els participants realitzaran en la última sessió del dia 14 de juliol, on també es durà a terme la cloenda de l'Escola, un Training Day de la mà de MOIACCIÓ, una sessió de praxi, d'aplicació pràctica de coneixements al monestir de Sant Llorenç de Guardiola.

L'Escola d´Estiu per Persones Emprenedores té reconeguda l'acreditació d'Universitat d'Estiu, i per tant, l'alumnat que estigui en cursant estudis universitaris, podrà convalidar la seva assistència amb 1,5 crèdits de lliure elecció.

L'Escola d´Estiu per Persones Emprenedores és una iniciativa de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà i la Cambra de Comerç de Barcelona, i compta amb la col·laboració de la Universitat de Manresa, BBVA, MoiAcció, l'Associació de Joves Emprenedors de Catalunya, l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i l´Associació Comarcal d´Empresaris del Berguedà, i amb el suport la Diputació de Barcelona, el programa Catalunya Emprèn i la Fundación INCYDE.