La mostra gastronòmica i vitivinícola BdeGust celebra el seu desè aniversari

Gironella acull des del 26 de juny fins al 2 de juliol la desena edició de la Mostra Gastronòmica i Vitivinícola del Berguedà BdeGust, un referent ja consolidat a la Catalunya Central. Durant la presentació, aquest dimecres, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Gironella, Lluís Vall, ha remarcat el "gran èxit" d'haver consolidat aquesta mostra "en una comarca on el vi no està arrelat". En aquest sentit, considera que la mostra és un aparador perquè els productors gastronòmics de Gironella i la comarca puguin "maridar els seus productes amb el vi". Vall també ha destacat que l'Ajuntament de Gironella es bolca en la iniciativa aportant-hi 4.000 euros de pressupost i "tot el suport logístic, amb el convenciment que és una gran iniciativa pel municipi i la comarca". Alhora, Vall ha reivindicat el component cultural de la BdeGust, amb activitats com concerts i discjòqueis.

Al seu torn, Karina Behar, de l'Associació Cultural de la Font del Balç (Gironella-Casserres-Berguedà), s'ha encarregat d'explicar el programa d'enguany. Els actes començaran el dillusn 26 i s'allagaran fins el diumenge 2 de juliol Per Behar, la BdeGust és "una feina de formiguetes" que està "consolidada a la comarca" i de la que cal fer-ne una "valoració absolutament positiva". Precisament per això, aquest any l'organització ha apostat per "fer gran la programació" i ampliar-la durant tota la setmana amb la col·laboració de Victòria Vins. El seu responsable, Eduard Finestres, ha explicat que es vol fer "una prèvia farcida d'activitats amb cultura i vi". Aquesta novetat permetrà fer arribar als dies laborals la BdeGust, amb activitats programades cada vespre del dilluns 26 al divendres dia 30 de juny.

Com en cada edició, els organitzadors de la mostra han encarregat el disseny de la imatge promocional a un professional berguedà. En aquesta ocasió l'encarregada ha estat Judit Vera, de Gironella.