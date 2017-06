El PDeCAT denuncia que l'alcaldessa de Vilada copia el saluda de la festa major

El PDeCAT de Vilada ha denunciat que l'alcaldessa, Montse Badia, ha copiat dos paràgrafs del saluda del programa de la Festa Major de Montmeló el 2016 en la seva salutació del programa de la festa gran de Vilada d'enguany, que comença avui i que s'allargarà fins al 25 de juny. Així mateix, també l'acusa d'haver copiat un paràgraf d'un altre saluda, el del programa de la Festa Major de Pontons, però de l'any 2013, al text d'aquest 2017.

Ahir, el PDeCAT va penjar al seu compte de Twitter de Vilada la comparació entre les dues salutacions, on es pot comprovar que hi ha dos paràgrafs sencers que són idèntics. Això va ser al matí amb la següent piulada irònica: «Felicitem l'alcaldessa de #Vilada. Sap copiar molt bé els pregons de festa major d'altres pobles. Aquest és el nivell». A la tarda hi van afegir: «la cosa no acaba aquí. L'alcaldessa de #Vilada també es va 'inspirar' en la Festa Major de Pontons del 2013. Però 'això no és copiar', diu».

El fets denunciats a Twitter van generar diferents comentaris. Per exemple, el de la coordinadora territorial de la JNC a la Catalunya Central, la berguedana Júlia Francàs, que va piular: «El copy paste té conseqüències: alcaldessa de #Vilada, t'hem enganxat».

Per la seva banda, l'alcaldessa de Vilada, Montserrat Badia (Fem Pinya per Vilada-Candidatura de Progrés, marca blanca del PSC), va rebutjar l'acusació del PDeCAT. Segons va explicat a Regió7, a l'hora de redactar el saluda de la festa major d'enguany, va repassar el que havia fet ella mateixa per la Festa Major del 2016. Hi va voler incorporar conceptes lligats a les paraules solidaritat, participació i gaudir, que eren les que volia destacar al text. Per aquest motiu va fer una cerca a Google. Hi va seleccionar els paràgrafs esmentats perquè «em va semblar que recollien les idees que estava buscant». Per a la dirigent de Vilada «això no és copiar», i creu que «se li pot donar la importància que es vulgui». Va afegir que no té problemes a reconèixer que «he buscat frases per fer la salutació al Google, no ho nego», però considera que «no és copiar». Badia creu que actualment «no hi ha res inèdit» i que escriure un text original per fer saludes o altres textos «depèn del temps que tinguis». Montse Badia va argumentar que els pòrtics dels programes de les festes majors tenen unes estructures similars: si és el primer del govern, la benvinguda i l'estrena, els agraïments a les persones que treballen per fer possible la celebració i convidar la ciutadania a participar en els actes programats. «Ho pots dir de diferents maneres però l'estructura és aquesta i acabem dient més o menys el mateix». I creu que els paràgrafs esmentats que ella va trobar a Google poden correspondre a altres saludes o textos.

L'alcaldessa va fer aquestes declaracions abans de la segona denúncia de copiar del PDeCAT, en aquest cas d'un tros del programa de Pontons. Amb tot, va admetre que el cercador Google és una eina de treball que utilitza per buscar paraules o frases i que ha fet servir també «en les felicitacions de Nadal».