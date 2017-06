Destituïda la gerent del Consell Comarcal del Berguedà

El Consell Comarcal del Berguedà ha destituït aquest dijous la que ha estat gerent de l'organisme durant els últims 17 anys, Carme Casas. Ha estat substituïda avui mateix per Eduard Barcons, actual gerent de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, organisme que depèn de la institució comarcal.

El president del Consell, David Font, nega que la destitució sigui motivada per una pèrdua de confiança cap a Carme Casas, malgrat que acumula tres condemnes judicials i diverses imputacions, totes elles per temes urbanístics, per la seva gestió com a arquitecta a l'Ajuntament de Cercs, tal i com ja ha explicat aquest diari. L'última querella que ha rebut de la fiscalia, tal com va avançar també Regió7, ha estat per haver fet d'arquitecta durant vint anys al consistori de Cercs sense tenir-ne la plaça de funcionària, per la qual cosa està acusada d'usurpació de les funcions públiques.

Font justifica la decisió de destituir Casas per la necessitat de crear una única gerència per al Consell Comarcal i per a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, a mans, per tant, d'una sola persona. En aquest sentit, ha apostat per Barcons perquè li ha valorat la seva "vàlua" al capdavant de l'Agència en els darrers dos anys, així com la seva capacitat d'impulsar els futurs projectes del Consell Comarcal. De tota manera, aplaudeix la feina de Casas duta a terme al Consell.

Segons Font, la decisió de destituir Casas es va prendre el mes d'abril passat, però s'ha precipitat ara, després que, a inicis de juny, l'Oficina Antifrau enviés una carta al Consell Comarcal en la qual demanava investigar les "incompatibilitats" que Casas va tenir fins al 2014 treballant de forma simultània a l'Ajuntament de Cercs i al Consell Comarcal. Casas va abandonar la tasca al consistori de Cercs a finals del 2014. "Aquesta carta d'Antifrau ha precipitat la destitució, perquè hauríem de posar el focus sobre una persona a dins de l'administració", diu Font.