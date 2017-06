La Festa dels Templers de Puig-reig creix un dia i aposta pels més menuts

Del 29 de juny al 2 de juliol Puig-reig farà un salt en el temps amb un programa carregat d'activitats per celebrar la novena edició de la Festa dels Templers. El certamen passa, enguany, de tres a quatre dies i presenta més activitats per als infants.

Tal com van explicar ahir els regidors Jesús Subirats i Josep Campos, el president de l'Associació de Templers de Puig-reig, Dídac Flores, i el coordinador del certamen, Àngel Roset, els actes s'iniciaran ja dijous amb una proposta per a nens: un torneig medieval familiar. Els organitzadors recorden que la voluntat del certamen «és donar a conèixer el passat de Puig-reig als visitants, però també a la gent del poble». És per això que encara que tots els actes es desenvoluparan a la zona del castell, es farà una crida als veïns perquè s'acostin al centre de la festa.

Durant dissabte i diumenge, les activitats ompliran la zona del castell. Tal com va relatar Roset, «s'han mantingut algunes de les propostes de l'any passat i se n'hi han afegit de noves». D'aquesta manera, els visitants podran gaudir de recreacions i lluites de templers, d'espectacles de dansa i música, així com també de visites guiades per conèixer l'entorn.