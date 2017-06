La festa major de la Font del Ros escalfa motors amb el primer concurs de tapes

El barri de la Font del Ros de Berga és a les portes de la seva festa major. Per animar l'ambient, la renovada junta de l'associació de veïns ha impulsat la primera edició del Corretapes, el concurs de tapes del barri.

Segons ha explicat la presidenta de l'entitat veïnal, Dolors Bernal, set bars de la Font del Ros participen en aquest certamen que s'inicia aquest divendres 23 de juny i que finalitzarà el 2 de juliol a les 12 del migdia. El funcionament és molt senzill: cada establiment oferirà una tapa d'elaboració pròpia i especial que se servirà durant tota la setmana de la festa. Els participants que ho vulguin poden demanar una butlleta per a jugar-hi. Aquestes fitxes tindran set caselles, una per bar participant. Un cop totes les caselles estiguin segellades, és a dir, després de tastar totes les tapes i escollir quina és la preferida, els participants entraran en un sorteig d'un àpat per a dues persones.

L'objectiu és que els veïns del barri i d'altres punts de la ciutat passegin per la Font del ros i pels seus bars i tastin, al preu simbòlic d'1 euro, les set tapes que concursen en aquesta primera edició: les mandonguilles amb sípia, de la Granja Font del Ros; el MOONtadito, del bar Moon; la màfia, del bar Tutxi; les patates braves, de la Granja Míriam; el bofe, del bar Sant Domingo; el morro i orella, del bar-cerveseria Antònia; o el ventre, de la Barretina.

Les butlletes corresponentment omplertes es podran lliurar a qualsevol dels establiments participants al certamen. Durant el berenar de comiat dels actes festius, el diumenge 2 de juliol, i un cop fet el recompte, es proclamarà, entre els set bars, la millor tapa d'aquesta festa major i a més a més, es donarà a conèixer el nom del guanyador del sorteig.

Actes per a tothom

La festa major arriba, enguany, amb algunes novetats i amb actes per a tots els públics. La celebració arrencarà el proper divendres 30 de juny amb una sessió de zumba a càrrec del Gimnàs AlterSport, de la Font del Ros, que anirà seguida de la festa de l'escuma. A la nit, després d'uns anys d'absència, es recupera la festa jove amb el grup Apardalats i PD Urrixic.

Les propostes continuaran dissabte 1 de juliol amb una festa infantil a càrrec del grup d'escoltes Santa Maria de Queralt-Geralda de la Portella i el grup d'esplai Fent Camí. A la tarda, després del concurs de truc a la cerveseria Antònia, tindrà lloc, a davant de la residència Sant Bernabé, la cantada d'havaneres amb el grup Sac i Ganxo. A la nit, a la plaça gran del barri, la música de l'orquestra Solimar amenitzarà el ball de festa major.

La festa clourà el diumenge 2 de juliol. Ja de bon matí, les puntaires ambientaran el barri amb la tercera trobada. A partir de les 12 del migdia, tindrà lloc una exhibició a càrrec d'AlterSport. Ja a la tarda, després del concurs de truc a la Granja de la Font del Ros, el Grup de Ball Berguedà oferirà una mostra i un taller de ball en línia. Per acabar, a partir de les 7, el berenar i el ball de comiat a càrrec de So Màgic, posaran punt i final a la festa.