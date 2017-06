Berga rep la Flama del Canigó amb activitats per celebrar la revetlla

El foc de la Flama del Canigó arriba avui a Berga, per celebrar l'arribada del solstici d'estiu la nit més curta de l'any. Des del cim de l'emblemàtica muntanya es distribuirà el foc i s'iniciarà l'itinerari per encendre les fogueres de diverses poblacions catalanes durant la revetlla de Sant Joan. En el cas de Berga, l'entitat Òmnium Cultural del Berguedà ha estat l'encarregada d'organitzar la rebuda de la Flama a través de diversos actes per a tot tipus de públic en diferents punts del municipi.

La Flama procedent del Canigó serà portada pels Amics de la Flama i arribarà a la plaça de Gernika a les 5 de la tarda. Tot seguit, un grup d'esportistes dels clubs Mountain Runners, JAB-Berga, Club Atlètic Berga i Club Esquí Berguedà realitzaran un recorregut per la ciutat i faran parada a la residència de Sant Bernabé.

Posteriorment, els actes es traslladaran a la plaça de Sant Pere, on hi haurà una audició de sardanes a les 6 de la tarda a càrrec de la Cobla de l'Escola Municipal de Música de Berga. Seguidament, es farà l'acte de rebuda de la Flama i l'encesa del peveter que s'estrena aquest any. A continuació, l'entitat La Bauma dels Encantats farà la lectura del manifest que enguany ha estat elaborat per l'històric defensor de la Flama Toni Ayala. L'esdeveniment finalitzarà amb una actuació conjunta dels gegants de La Bauma i l'Esbart Queralt i, després, algunes poblacions berguedanes com per exemple Avià, l'Ametlla de Merola, la Valldan, Castellar del Riu, Gironella, Gósol, Montclar, Saldes, Sant Corneli, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada recolliran el foc de la Flama per portar-lo als seus municipis.

Paral·lelament, la plaça Viladomat acollirà diversos actes culturals i festius durant tota la tarda. Primerament, els alumnes de l'institut Guillem de Berguedà portaran a terme un seguit d'activitats solidàries adreçades a les persones refugiades. A les 6 de la tarda, la companyia Quasipunt pujarà a l'escenari per oferir un espectacle infantil titulat Els contes del Bernat i la Bruna. A 2/4 de 8 serà el torn del duet intercultural format per Adrii Lysenko i Quico Bertran, i a les 10 de la nit el músic Joan Altarriba agafarà el relleu i s'encarregarà d'amenitzar el ball de la revetlla. A més, l'Assemblea Nacional Catalana de Berga realitzarà l'encesa d'una petita foguera a la plaça Viladomat.

Finalment, també hi haurà activitats al castell de Sant Ferran. Concretament, els membres de la Berguedana de Folklore Total i els Amics del Castell de Berga organitzaran un sopar, faran una foguera i acabaran amb una ballada a ritme de folk.