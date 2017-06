Sant Jordi de Cercs commemora els 40 anys del trasllat de Sant Salvador al nou nucli

El que hagués pogut acabar amb la desaparició d´un poble i amb la marxa dels seus veïns a d´altres municipis del Berguedà, va acabar amb el naixement d´un nou nucli. Aquest 2017 se celebren els 40 anys del trasllat dels primers habitants de Sant Salvador de la Vedella -que va quedar cobert per l´aigua amb la construcció del pantà de la Baells- al nou poble de Sant Jordi, al municipi de Cercs. El cap de setmana de l´1 i 2 de juliol, la vila i els seus veïns, viuran un conjunt d´actes que serviran per recordar aquell episodi que ha marcat per sempre les seves i també com han evolucionat fins a l´actualitat.

L´Ajuntament de Cercs, amb la col·laboració i implicació del teixit associatiu de la vila, ha organitzat un conjunt d´activitats durant els dos dies amb l´objectiu de commemorar aquesta efemèride. «Ens hem de posar a la pell de moltes persones que a partir del 1977 van haver de deixar casa seva, que quedava sota l´aigua, per construir una nova vida al nou poble», ha explicat durant la presentació de la festa, l´alcalde de Cercs, Jesús Calderer. És per això, que un dels objectius és homenatjar i recordar a aquestes persones que fa 40 anys van emprendre un viatge de no retorn, per haver-se d´adaptar a una nova situació.

L´acte central de la festa serà el dissabte 1 de juliol al vespre, amb la celebració d´un sopar popular a la plaça Primer Comte de Fígols «on les emocions estaran a flor de pell». De moment, hi ha prop de 250 persones confirmades, algunes d´elles, que ja no viuen al municipi però que eren de Sant Salvador. Al llarg d´aquesta vetllada, s´estrenarà l´audiovisual que ha elaborat Pi3B Produccions, amb entrevistes a persones que van viure en primera persona aquest trasllat, i amb imatges de l´època, ha explicat Jaume Duran, un dels seus responsables. Aquests testimonis directes, serviran per recordar «moments difícils», assegura Pepito López, un dels membres de la comissió organitzadora i que va formar part del patronat que va gestionar la creació del nou poble des del 1971 al 1977. «Els veïns van sacrificar les seves indemnitzacions particulars per fer una bossa conjunta i destinar els diners a la construcció d´un nou nucli, on tothom pogués tenir aproximadament els edificis i propietats de les mateixes dimensions que tenien a Sant Salvador», explicava. «Finalment tothom va posar de la seva part i la pensada del llavors alcalde, Ignasi Camps, va fer-se realitat amb un llarg procés de negociacions amb l´administració pel mig», ha relatat.



Lluites compartides

Durant el procés de la creació d´un programa d´actes per celebrar aquesta efemèride, Òmnium Cultural del Berguedà va trucar a la porta de l´Ajuntament de Cercs. Així ho ha recordat Montserrat Soler, la seva presidenta, que van proposar als responsables municipals vincular la història del trasllat de Sant Salvador al projecte Lluites Compartides, que impulsa l´entitat a nivell nacional. «Teníem diversos projectes possibles, però aquest ens va semblar molt interessant perquè tot un poble, que estava predestinat a desaparèixer, es va unir per aconseguir una fita: la creació d´un nou nucli». Durant el proper cap de setmana, es podrà veure el resultat del treball realitzat en aquest projecte: una exposició que narra la història i explica el procés amb fotografies d´una manera pedagògica.

Com a complement d´aquesta mostra, la biblioteca de la vila acollirà també una exposició de fotografies «de la vida a Sant Salvador, de moltes de les activitats del dia a dia i de les entitats que encara avui existeixen que s´havien creat allà», explica el batlle. Gran part de les imatges, cedides pels mateixos veïns.

Activitats diverses

El programa d´actes, però, no s´acaba amb les exposicions guiades que es faran per comentar-les ni amb el sopar. Durant els dos dies, algunes entitats de la vila i el mateix ajuntament, a través de la comissió que ha treballat en el projecte de la festa, han organitzat propsotes per als mes menuts, aixi com també un esmorzar popular o una cercavila amb els gegants i la banda de cornetes. El regidor de Cultura de Cercs, Xavier Serra, s'ha mostrat «molt satisfet» de la col·laboració que hi ha hagut per part de tots els implicats.