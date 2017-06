La Festa Major de la Font del Ros escalfa motors amb un concurs de tapes

El barri de la Font del Ros de Berga és a les portes de la seva festa major. Per animar l'ambient, la renovada junta de l'associació de veïns ha impulsat la primera edició del Corretapes, el concurs de tapes del barri.

Set bars de la Font del Ros participen en aquest certamen que va iniciar-se ahir i finalitzarà el 2 de juliol a les 12 del migdia. El funcionament és molt senzill: cada establiment oferirà una tapa d'elaboració pròpia i especial que se servirà durant tota la setmana de la festa. Els participants que ho vulguin poden demanar una butlleta per jugar-hi. Aquestes butlletes tindran set caselles, una per bar participant. Un cop totes les caselles estiguin segellades, és a dir, després de tastar totes les tapes i escollir quina és la preferida, els participants entraran en un sorteig d'un àpat per a dues persones. El guanyador es donarà a conèixer el 2 de juliol.