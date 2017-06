Berga amplia les activitats d'estiu a la piscina municipal

Per segon any consecutiu, l'Ajuntament de Berga ofereix -en col.laboració amb centres esportius de la ciutat-, un programa d'activitat gratuïtes, que tindran lloc des del 3 de juliol i el 31 d'agost a les piscines municipals. Enguany la campanya, que porta per lema 'Salut a l'estiu', proposarà fer activitats cada dia perquè hi ha més centres que hi participen. Així estarà actiu de dilluns a divendres en sessions de matí i tarda. Els ciutadans podran exercitar-se practicant algunes d'aquestes modalitats: zumba, ioga, pilotes, aigua gym, cardio boxing o iniciar-se en arts marcials, entre d'altres. Els centres que hi participen enguany són l'Alter Sport, El Tossalat i el Centre Esportiu d'Estètica Corporal.

La presentació que s'ha fet a la gespa del recinte de les piscines d'estiu de l'Ajuntament de Berga,aquest 26 de juny, ha servit per visualitzar el traspàs de la regidoria d'Esports que fins ara ha ocupat Mònica Garcia i que des d'ara és responsabilitat del nou regidor del govern de la CUP: Iván Sánchez.

Campanya d'estiu

Les piscines municipals de Brega han inciat la campanya aquest cap de setmana. Aquestes instal.lacions romandran obertes fins a l'11 de setembre. Els horaris són de les 10 del matí a les 8 del vespre. Els preus són 3 euros per adult i 2 euros per infants fins a 14 anys i persones amb carnet de pensionista i/o discapacitat.