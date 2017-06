Xavier Ribolleda: «com molts cuiners, el meu somni era tenir un restaurant propi»

Assegura que ha estat un dels somnis que ha perseguit al llarg de la seva vida, i ara està a punt de fer-se realitat. El cuiner berguedà Xavier Ribolleda i la seva dona, Elisabet Rubio, han agafat les regnes de Cal Majoral, emblemàtica masia de l'Espunyola situada als peus de la carretera de Berga a Solsona, que des de fa anys funciona com a restaurant i hotel. El jove matrimoni aposta per un projecte renovat amb l'objectiu de consolidar-se com una nova oferta gastronòmica a la comarca.

«Com molts cuiners, el meu somni era tenir un restaurant propi, però, per a mi, el millor complement era poder acollir hostes», assegura Ribolleda. «Cal Majoral és l'espai perfecte i amb unes vistes immillorables», diu. El xef, de Montmajor i de només 32 anys, té una llarga trajectòria al món de la cuina. Va començar a l'escola Joviat de Manresa. Després de formar-se, encara molt jove, va passar per la sala del restaurant Sant Marc fent de cambrer, i de seguida va començar a treballar a l'hotel Ciutat de Berga, d'on va ser cap de cuina. «Necessitava aprendre més i tenir algú que m'ensenyés», explica. És per això que a través del seu professor de la Joviat va poder entrar a treballar al restaurant Els Casals. «L'Oriol Rovira ha estat clau en la meva carrera com a cuiner», confessa. De fet, va ser durant la seva estada als fogons de Sagàs quan l'establiment va rebre l'estrella Michelin.

Després de dotze anys a Els Casals necessitava un canvi. Estava a punt de ser pare –ara ja té dues filles– i va decidir apartar-se temporalment del ritme exigent d'un restaurant. Des de fa un temps, es dedica a la docència a l'Escola d'Hostaleria d'Osona. «M'agrada molt fer de professor, però ja fa un temps que trobo a faltar el soroll de cassoles i l'ambient frenètic d'un servei», confessa. És per això que quan li va arribar la possibilitat de portar la batuta de Cal Majoral, tot i pensar-s'ho uns dies, va llançar-se de cap a la nova aventura. «En Jordi Rovira i la Rosa Maria Caus, fins ara els responsables de l'establiment, es jubilaven i vam estar negociant fins que ara ja estem en el compte enrere per reobrir a mitjan juliol», explica.

Abans de deixar-hi entrar els clients, matisa, estan fent algunes reformes interiors. «Renovarem totalment la cuina, farem alguns canvis a la sala i també a les habitacions», explica Ribolleda. Si tot va bé, esperen que l'establiment pugui estar en funcionament d'aquí a unes tres setmanes, aproximadament.

El xef i la seva dona asseguren que és un repte per a ells, però un camí que agafen amb molta il·lusió. En Xavier serà el responsable de la cuina, mentre que la seva dona serà la cara visible per atendre els clients i també per rebre els hostes que s'allotgin a la desena d'habitacions de l'establiment. «Farem un canvi de vida, i al principi haurem d'acostumar-nos-hi, però en tenim ganes», afirma.

Quin tipus de cuina servirà? Per a Ribolleda, caldrà veure com responen els clients durant els primers mesos. «Nosaltres comencem totalment despullats, perquè no sabem si funcionarem més entre setmana, si la carta tindrà més o menys sortida...», explica. De moment, l'objectiu és començar amb un menú de migdia entre setmana i un altre per als caps de setmana. A més a més, a banda de la carta, oferiran dos menús degustació. «Jo sempre he treballat amb la cuina tradicional, molt vinculada al territori, però amb un plus de modernitat sempre respectant el producte», assegura. I és precisament el que té entre mans per al seu nou projecte. «Ens haurem d'aprofitar dels magnífics productors que tenim al nostre voltant», afegeix.

Començar de zero, per la base, per evolucionar i créixer. Aquesta és la intenció del jove matrimoni, que espera que aquesta nova aventura sigui un projecte de futur per a molts anys. Un exemple més d'emprenedoria i de talent jove que aposta pel territori i quedar-se al Berguedà per fer que a la comarca hi passin coses.