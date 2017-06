El Consell proposa implantar la recollida porta a porta o punts tancats de contenidors

El Berguedà ha d'augmentar els seus índexs de reciclatge de residus de totes totes. La comarca té el dubtós honor de ser una de les que menys reciclen de Catalunya amb un percentatge del 30%, una circumstància que té conseqüències mediambientals pel que fa al malbaratament de recursos, i de cara al futur pel llegat negatiu que es deixarà a les generacions futures. I també d'índole econòmica: l'abocador comarcal del Berguedà s'omple amb residus que es podrien reciclar i així se li escurça la vida útil. D'altra banda, el cànon per abocar a Font Ollera passarà dels 30 euros actuals als 50 euros l'any 2020.

Per això el Consell Comarcal es veu obligat a redoblar els seus esforços per millorar aquests números amb accions que poden suposar un canvi en la manera com els ciutadans gestionen les seves deixalles. I també passar de l'actual índex del 30% de reciclatge a gairebé el 70% en dos anys, segons consta en un estudi sobre la viabilitat de la implantació de nous models de recollida de residus al Berguedà elaborat per l'empresa de serveis ambientals Spora. Recentment, l'ens comarcal l'ha explicat als alcaldes berguedans, així com també quins podrien ser aquests nous models. Ho ha fet en una trobada a porta tancada, monogràfica per parlar d'aquest tema amb els alcaldes berguedans, a la qual també va assistir Josep Maria Tost, director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), segons van informar fonts de l'ens ahir.

Les propostes passen per implantar la recollia porta a porta als municipis amb més de 600 habitants. I crear punts tancats de contenidors als que en tinguin menys. Ara són els ajuntaments dels municipis els que hauran de valorar el sistema que creguin més adient i consensuar el model que finalment diguin que volen que s'apliqui entre el segon i el tercer trimestre de l'any 2018. La trobada de batlles per prendre una decisió serà el 18 de juliol a Bagà, en un consell d'alcaldes.

Abans de presentar aquestes propostes, el Consell ha dut a terme una prova pilot del sistema del porta a porta a quatre municipis de l'alt Berguedà: Guardiola de Berguedà, Bagà, la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug. Segons ha explicat el vicepresident de l'ens, Xavier Francàs, l'experiència els ha demostrat que fer la recollida amb el nou model «no surt més car» i que l'índex de reciclatge de deixalles podria passar en un any i mig del 30% al 60% «si la població col·labora». La proposta de combinar la recollida porta aporta amb la d'àrees de contenidors tancats podria suposar un estalvi econòmic de 196.000 euros. Implantar el nou model podria tenir un cost superior als 2 milions d'euros. La primera fase seria triar el model i els passos immediats posteriors serien aconseguir que «la gent pagui per les deixalles que genera», que qui més aboqui més pagui, ha indicat Francàs.

Ara per ara, però, el Consell del Berguedà també està pendent de decidir quin és el model de gestió dels residus. L'actual és externalitzat al 100%. Tal com ja va informar aquest diari al seu dia, una bona part dels concessions de les recollides s'acabaran com a màxim el 2020. D'aquí que la comarca hagi iniciat un debat per veure si manté l'actual model o bé un de mixt, meitat privat i meitat públic. Encara no hi ha res decidit.

Per la seva banda, el govern de Berga, l'Ajuntament més gran de la comarca, veu de bon ull una proposta «que ja la fèiem nosaltres», ha declarat el regidor Eloi Escútia. «Estem molt contents que des del Consell es propiciï aquesta aposta». Ha explicat que la recollida porta a porta «sabem que té resultats immediats». Per a Escútia «és una llàstima que el percentatge de reciclatge de selectiva s'hagi estancat i reduït amb el temps». El regidor berguedà espera que «al consell d'alcaldes del juliol es ratifiqui la proposta» del nou model. Per a Escútia el sistema de porta a porta «seria una solució temporal» ja que la situació ideal és «no generar deixalles», un escenari que requerirà un esforç dels ciutadans per fer un canvi de xip dels seus hàbits de compra i no consumir productes envasats o plastificats sinó recuperables.