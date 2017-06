Berga amplia el programa d'activitats gratuïtes a l'estiu a les piscines municipals

Per segon any consecutiu, l'Ajuntament de Berga ofereix -en col.laboració amb centres esportius de la ciutat-, un programa d'activitat esportives gratuïtes, que tindran lloc des del 3 de juliol fins al 31 d'agost a les piscines municipals.

Enguany la campanya, que porta per lema «Salut a l'estiu», proposarà fer activitats cada dia perquè hi ha més centres que hi participen que l'estiu passat. Així, estarà actiu de dilluns a divendres en sessions de matí i tarda. Els ciutadans podran exercitar-se practicant algunes d'aquestes modalitats: zumba, ioga, pilates, aiguagim, cardioboxing o iniciar-se en arts marcials, entre d'altres. Els centres que hi participen enguany són l'Alter Sport, El Tossalat i també el Centre Esportiu d'Estètica Corporal.

La presentació de «Salut a l'estiu» ha servit per visualitzar el traspàs de la regidoria d'Esports, que fins ara ha ocupat Mònica Garcia i que des d'ara és responsabilitat del nou regidor del govern de la CUP: Iván Sánchez. Les piscines municipals de Berga han inciat la campanya aquest cap de setmana. Romandran obertes fins a l'11 de setembre.