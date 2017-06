Creu Roja del Berguedà prepara un nou repte solidari a Gironella

Creu Roja Berguedà presenta una nova edició del Repte Solidari. Serà el proper divendres 7 de juliol, a Gironella. Juntament amb Joves Atletes de Berga (JAB), el Club d'Orientació del Berguedà (COB), l'Ajuntament de Gironella i Serviobres Queralt, impulsa la iniciativa solidària en el marc del Sorteig de l'Or de Creu Roja Berguedà per recaptar diners per als projectes de l'entitat social. La seva presidenta, Montse Pont, va explicar que s'han preparat diverses propostes per a perfils d'edat diferents, amb l'objectiu que sigui una festa oberta a tots els públics. Els interessats a participar-hi han de fer les inscripcions prèviament a través de la pàgina web www.numerosolidari.com o de manera presencial a Costa Esports de Gironella, Intersport Serra-Martí de Berga o al gimnàs Alter Sport de Berga. Els dorsals es lliuraran el mateix dia.

El punt de trobada serà la plaça de la Vila de Gironella a partir de les 7 de la tarda. Els més petits podran participar a una cursa infantil. A partir de les 8, es donarà el tret de sortida a la caminada i a la cursa nocturna de 8 quilòmetres per Gironella i els seus entorns, tal com va explicar Vanesa Chirveches, membre del JAB. «Es tracta d'una cursa i una caminada apta per a tots els públics», va assegurar. La tercera de les propostes s'iniciarà a 2/4 de 9 amb el Club d'Orientació del Berguedà. Tal com va explicar David Tarrés, s'han preparat dues curses d'orientació diferents, una d'un nivell bàsic, «perquè tothom qui ho vulgui i no hagi fet mai cap cursa d'aquest tipus pugui provar-ho», i una altra de nivell més avançat. Un cop finalitzades les proves esportives, la festa continuarà amb un sopar popular, una actuació musical a càrrec de Toc de Flok, inflables per als més petits i regals per a tots els participants. El preu per participar-hi és de 10 euros els adults (inclou l'activitat, un número del Sorteig de l'Or, el sopar i la festa posterior) i de 3 euros els infants.

La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gironella, Àngels Sallés, va mostrar-se molt satisfeta que els carrers i entorns de la vila siguin l'escenari escollit per a aquesta iniciativa solidària. «Esperem que la proposta atregui participants del municipi però també de la resta de la comarca», va afegir.