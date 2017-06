La gestió municipal no desperta passions. Almenys a Berga. L'acte per fer balanç de la meitat de l'actual mandat convocat per la delegació a la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, en col·laboració amb els mitjans locals, va aplegar una trentena de persones al casal cívic, ahir a la tarda, sense comptar els periodistes. I la majoria dels assistents estaven vinculats a formacions polítiques.

L'acte, que inicialment s'havia programat a la cèntrica plaça de Sant Joan, àgora del lleure ciutadà aquests mesos d'estiu, es va acabar fent a l'interior per qüestions logístiques i per l'amenaça de pluja. És clar que es va poder seguir en directe per la tele. O sigui que els que no eren a la sala devien estar mirant-ho a través d'alguna pantalla. O no. Potser la ciutadania necessita algun estímul més que l'aire condicionat (un berenar?) per animar-se a saber què passa al seu ajuntament. L'alcaldessa Montse Venturós va constatar que «el coneixement que es té de l'Ajuntament és molt baix». Una evidència preocupant per a algú que reivindica que «la ciutat ha de ser un espai col·lectiu» on tothom faci les seves aportacions.

«La situació actual de l'Ajuntament de Berga necessita més treball que ideologia». La frase la va pronunciar l'alcaldessa quan explicava que a Berga li calen projectes consensuats per tal que, independentment de qui governi, es puguin dur a terme. I també que la mala situació econòmica del consistori no permet fer grans inversions i cal picar molta pedra.

L'alcaldessa va assegurar que «hi ha objectius que s'han complert amb escreix», per bé que «hem fet un munt de feina que no s'ha visualitzat de l'engranatge intern de l'Ajuntament». També va fer autocrítica admetent errades i àmbits per millorar, com la participació ciutadana. Entre els mèrits: haver pagat dos terços dels 2,8 milions d'euros de deutes a proveïdors i pagar a 30 dies des del juny del 2015. La creació d'un servei habitacional d'emergència que ha atès 250 famílies; la gestació de la fira Ambsense, impulsar canvis en l'estructura interna del consistori perquè tingui més múscul i sigui una eina més eficaç i continuar projectes heretats com la substitució dels llums convencionals per leds, entre d'altres.

L'alcaldessa Venturós va admetre que els sis regidors que formen el govern de la CUP, amb les dedicacions que tenen assignades, «no són suficients» per atrapar tota la feina.

Montse Venturós va respondre preguntes durant una hora. Però en va quedar una en l'aire: saber si es tornarà a presentar. «No ho sé. És una decisió que hem de prendre col·lectivament» al si de la CUP. «M'agrada la feina a l'Ajuntament, en dos anys he après més que en els 29 anteriors [l'edat que tenia quan va esdevenir alcaldessa], però també és molt dura».