SonaB Folk és la nova aposta de Berga per a omplir els vespres de música en directe

L´Ajuntament de Berga omple els vespres d´estiu amb una nova aposta cultural per la música en directe. Es tracta del festival SonaB Folk que es portarà a terme tots els dijous del mes de juliol a les places del centre de Berga. L´àrea de Cultura del consistori berguedà ha estat l´encarregada d´impulsar aquesta iniciativa que pretén promoure la música entre els ciutadans a través de tallers i actuacions de diverses formacions. Enguany, el festival dels vespres d´estiu està dedicat al folk i, per això, la programació compta amb grups de música folk d´arreu del territori català compresos amb projectes de recerca i innovació en l´àmbit del folklore del nostre país. El certamen inclou des d´artistes locals fins a noms que han participat en festivals consolidats i de renom com per exemple, el Tradicionàrius de Barcelona. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Mònica Garcia, la idea és que el festival tingui continuïtat i que cada edició pugui estar vinculada a un gènere o estil musical diferent.

La primera cita del SonaB Folk ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça del Forn del Berga, on s´ha realitzat un taller de danses de la Mediterrània i, posteriorment, s´ha fet un concert-ball a càrrec de la ´Berguedana de Folklore Total´.

Les activitats del festival continuaran el proper dijous, 6 de juliol, a partir de les 7 de la tarda. A aquesta hora, la companyia ´Corrandes són Corrandes´ oferirà un taller de cançó improvisada a la plaça de Sant Pere i, a 2/4 de 10 del vespre, la mateixa formació realitzarà un espectacle d´improvisació de cançó fugaç amb una àmplia base musical.

La següent proposta serà un taller de balls tradicionals que es farà el 13 de juliol, a la plaça de Sant Joan. En aquesta ocasió, el grup vocal ´Ballaveu´ serà l´encarregat d´impartir l´activitat que començarà a les 7 de la tarda. A 2/4 de 10 del vespre, hi haurà ball per a posar en pràctica la formació rebuda durant el taller amb l´acompanyament de les veus del duet.

El 20 de juliol serà el torn de la formació ´La Carpeta´, la qual, oferirà un taller de dansa a la plaça Maragall. Posteriorment, cap a 2/4 de 10 del vespre, hi haurà ball folk amb música de violins i acordió a càrrec del mateix grup i en la mateixa ubicació.

La plaça de Mossèn Huch acollirà la clausura del festival el dijous, 27 de juliol. L´última activitat programada consistirà en un taller de ball de bastons amb el grup ´Cop de Garrot´, a partir de les 7 de la tarda. A continuació, el grup de folk mallorquí ´Grollers de sa Factoria´ realitzarà un concert de folk combinant instruments autòctons i moderns per a tancar la primera edició del festival.

Totes les activitats del SonaB Folk són gratuïtes i per participar als tallers no caldrà inscripció prèvia. El festival compta amb un pressupost d´uns 7.000€ i amb el suport institucional de la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l´Institut d´Estudis Baleàrics i amb la col·laboració del grup musical local de la ´Berguedana de Folklore Total´.